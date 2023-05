40 anys fa que el govern local de Faura està ocupat pel mateix partit de manera ininterrompuda, amb reiterades majories absolutes. No negarem que el poble ha avançat en matèries ben diverses. De fet, igual que la societat, el canvi de segle ha portat avanços en aspectes molt diferents com ara l’accés a les noves tecnologies junt amb els beneficis que això comporta, entre d’altres.

Tanmateix 40 anys, que són una vida, han donat per a molt; per a llums i per a ombres, encerts i errades.

Però allò més significatiu d’aquest govern que ocupa durant tant de temps una institució de manera continuada i aclaparadora, és l’acomodament i l’apropiació de la mateixa institució.

I ara, amb no poca sorpresa, qui després de quatre dècades, el PSOE local es presenta davant el poble amb el lema ‘Millorem Faura’... Tot plegat molt curiós, quanta raó en això! Ací coincidim la gent de Junts per Faura amb la candidatura del PSOE local: i tant que cal millorar Faura.

Millorar-la en adaptar els espais públics a les persones amb mobilitat reduïda. Millorar-la en aconseguir més zones verdes de caràcter amable per al vianant. Millorar l’accés a les noves tecnologies per a les famílies amb pocs recursos. Millorar la integració de tots els barris del poble, perquè Faura som i la fem entre totes i tots. Millorar els serveis públics com la remunicipalització de l’aigua. Millorar l’oferta d’activitats per a la joventut. Millorar i potenciar l’agricultura que tan lligada ha anat a la idiosincràsia i caràcter del nostre poble durant segles.

Millorar la transparència de la Institució amb audiències públiques periòdiques i una auditoria externa de l’estat de l’administració; volem obrir portes i finestres, l’Ajuntament sou tots.

Millorem, per tant, l’actual panorama del color i pràctiques polítiques del govern municipal, en les vostres mans teniu poder posar-li fi el proper 28 de maig. Junts per Faura volem fer d’altaveu de les reivindicacions veïnals amb la ferma voluntat de propiciar un canvi al govern local, que canvie les formes de governar, per a fer de l’ajuntament la vertadera casa de les voluntats dels faurers i les faureres.