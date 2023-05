El pleno del Ayuntamiento de Sagunt de este jueves, el último ordinario del mandato a falta de la sesión pendiente para la aprobación de actas, dio pie a que varios concejales se despidieran, algunos de ellos después de más de 20 años en la casa, al no repetir en los puestos cabeceros de las listas electorales. Es es el caso de dos exalcaldes, Quico Fernández y Sergio Muniesa, aunque la primera en tomar la palabra fue Davinia Bono (PP), quien marcó el tono de emoción de la mayoría de intervenciones.

Entre lágrimas, la popular, que formó parte del gobierno municipal durante 8 años, se deshizo en agradecimientos, antes de pedir a los futuros concejales que "no desperdicien la oportunidad única y el privilegio que supone trabajar para tu ciudad. Me voy 16 años después con la cabeza alta y siendo más humana, más mujer y mejor persona". El relevo lo tomó Carolina Fuertes (IP), que primero se acordó de su familia presente, y después puso en valor "la democracia, el consenso y el diálogo, que nunca debemos dar por sentados".

Momentos "inolvidables"

Con la emoción más contenida, Quico Fernández (Compromís) apuntó que sus más de dos décadas en el consistorio "han merecido la pena. Ha sido un privilegio trabajar por esta maravillosa ciudad, aunque a veces haya sido duro. En política es difícil no hacerse enemigos", pero "pido perdón a quien haya ofendido". La siguiente intervención fue de Pilar Berná (IP), quien reconoció haber vivido momentos "inolvidables" como el pleno de constitución del ayuntamiento hace cuatro años, que presidió como la concejala más mayor. "Me llevo un buen recuerdo de todos", apostilló.

La cota más alta

Quien también controló sus sentimientos fue Guillermo Sampedro (EU), que se refirió el "orgullo y honor" de sus 8 años en el gobierno municipal. Y mientras Quico Fernández tuvo que despedir a Asun Moll (Compromís), que prefirió no intervenir para no emocionarse, Sergio Muniesa (PP) no pudo contenerse desde que tomó la palabra para repartir agradecimientos y destacar que "empecé desde abajo y llegué a la cota más alta como fue ser alcalde". El popular deseó a todos "una buena travesía y buen viento" antes de señalar "el futuro fantástico que tiene esta ciudad".