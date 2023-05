Morvedre recibe más de 40.000 euros para elaborar o revisar sus planes de emergencia

La Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias de la Generalitat ha hecho públicas las ayudas a los ayuntamientos correspondientes al presente ejercicio para la redacción o revisión de diferentes planes de emergencia.

Este reparto ha dejado al Camp de Morvedre con algo más de 40.000 euros repartidos en una decena de solicitudes, a la que hay que unir las cuatro de Benifairó de les Valls, Gilet por partida doble y Estivella que no fueron atendidas por no ser necesario disponer de estos planes debido al tamaño o el enclave en que se encuentra el municipio, por la insuficiencia de crédito o por no haber homologado los planes ya redactados a través de ayudas de años anteriores de este mismo programa.

Riesgo sísmico

Dentro de los proyectos subvencionados, el consistorio de Sagunt es el más beneficiado con un total de 20.000 euros, al percibir 8.000 euros para la actualización del plan municipal de emergencias, además de 6.000 euros para la redacción del plan para paliar el riesgo frente a incendios forestales y otros 6.000 euros para elaborar el reclamado plan contra las inundaciones. El único capítulo en el que Sagunt no pidió ayuda fue para prevenir el peligro sísmico, una cuestión para la que sí han recibido apoyo los ayuntamientos de Benifairó, Faura, Gilet y Torres Torres, con 3.000 euros en cada caso.

Albalat, Benifairó y Segart

También a esa cuantía asciende la inyección que la Generalitat, a través de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, destinará a Albalat dels Tarongers, Benifairó y Segart con el objetivo de que revisen en los dos primeros casos y redacten en el último su plan municipal de emergencias.