El consistorio de Sagunt ha pedido hoy formalmente la anulación del proyecto de urbanización y reparcelación de Parc Sagunt II, el polígono industrial donde está previsto instalar la gigafactoría de Volkswagen que supondrá una inversión superior a los 3.000 millones de euros.

El acuerdo se ha adoptado "en defensa de los derechos e intereses municipales", en concreto, para reclamar una cesión del 10% de aprovechamiento de suelo que, según fuentes municipales, está valorado en 30 millones de euros; algo que, según los técnicos municipales, la ley reconoce al ayuntamiento, pero por ahora la Generalitat le niega.

La medida ha sido acordada finalmente por resolución de alcaldía del socialista Darío Moreno y no en la junta de gobierno, como había reclamado incluso públicamente Compromís, uno de los socios del gobierno local tripartito, que aireó este asunto hace unos días y provocó también pronunciamientos de EU e Iniciativa Porteña favorables a dar este paso.

Desde el entorno del alcalde se ha explicado a Levante-EMV que esta decisión no paraliza el procedimiento del PAI y se ha justificado en una cuestión de tiempos: Hoy se acababa el plazo para hacer esa solicitud y no había llegado a tiempo un informe pedido a la Abogacía de la Generalitat pues, en caso de que éste hubiera sido favorable a la postura municipal, se entendía que ya iba a ser asumido a nivel autonómico y no era necesario nada más. No obstante, añadían que las negociaciones con la Generalitat siguen abiertas para llegar a un entendimiento.

La demanda de esta anulación, como han insistido desde Compromís, "viene avalada por un dictamen del departamento municipal de Urbanismo ratificado por Secretaría General". Por ello, los nacionalistas decían no entender que "por tercera vez", hoy no hubiera fructificado su intento de que en Junta de Gobierno se aprobara ese acuerdo, después de no haberlo logrado en las otras sesiones anteriores.

El edil de Urbanismo, Quico Fernández (Compromís), ha celebrado que el alcalde haya dado este paso. A su juicio, "Darío ha intentado eludir este conflicto hasta el último momento, pero no tenía otra salida", decía.

Aún así, remarca que "el que está generando este conflicto de manera irresponsable es la Generalitat, que no reconoce un derecho al ayuntamiento que está en su propia ley". También considera que "si este requerimiento no es aceptado, el ayuntamiento tiene que ir a un contencioso, no hay otra alternativa".

Desde Compromís también se ha asegurado que en la junta de gobierno de hoy "han pedido que se reclame la plusvalía de la venta de la parcela de la gigafactoría que se está urbanizando "porque nos parece que hemos perdido 2'2 millones de euros por una decisión similar y no hacer caso a los dictámenes de Urbanismo"; un último extremo que se ha negado totalmente en el entorno del alcalde. "Aquí se han hecho caso a todos los informes municipales. Si ahora un departamento del ayuntamiento está valorando si se puede reclamar la plusvalía, lo que no es lógico es que Compromís salga públicamente demandándolo, para luego decir que se ha hecho porque ellos lo pidieron", decían.