La coalición Participa per Gilet formada por Compromís, Esquerra Unida, Podem e independientes presentó este miércoles su programa electoral en el acto central de campaña para las elecciones del 28 M. En la cita intervinieron las primeras candidatas de la lista encabezada por M. Ángeles Cortijo junto a otros miembros de la lista que la acompañan. Los discursos se centraron en los temas que desde la formación política consideran que son importantes para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía.

La coalición considera que se debería retirar el amianto de las naves adquiridas recientemente por el ayuntamiento antes de ser utilizadas para uso público. Según explicaron, en la nueva normativa se exige que todos los edificios públicos deben de retirar el amianto antes de 2028 y por otro lado, lamentan que todavía no se haya evaluado el coste económico de esta retirada.

También se expusieron diversos proyectos de interés para la coalición como las posibles ubicaciones del consultorio médico así como del polideportivo "para facilitar el acceso y la seguridad en el caso de este último". Entre sus propuestas destaca la de "ampliar los espacios para la juventud creando un Casal jove en alguno de los locales disponibles del ayuntamiento". Se planteó además la necesidad de construir una residencia y centro de día, "de iniciativa pública en el suelo dotacional del ayuntamiento, en contra de la noticia aparecida estos últimos días en la prensa sobre el interés de empresas privadas de que se haga en suelo público".

También hubo momentos para las críticas. Desde Participa per Gilet consideran que "el equipo de gobierno local ha utilizado la institución municipal para hacer campaña electoral" y recuerdan que "el colegio público que, próximamente se va a inaugurar, es un logro de la anterior legislatura en la que estuvo de concejal de educación Antonio Muñoz de Esquerra Unida que hizo un informe sobre la necesidad de un nuevo colegio público por el aumento demográfico del municipio". Del mismo modo, "hay que agradecer a la Conselleria de Educación, dirigida por Compromís, el esfuerzo realizado para la construcción del mismo", señalaron.

Falta de transparencia

Otro de los asuntos fue la deuda municipal que, según la coalición, "no se ajusta a lo expresado por el equipo de gobierno". La formación Participa per Gilet considera que "se podría haber amortizado más deuda ya que el remanente de tesorería permitía una mayor reducción". De la misma forma, también se expuso la "falta de transparencia en las retribuciones de los miembros del gobierno y, en particular, en la del alcalde que en cuatro años de legislatura ha aumentado en más de un 42%", añadían

El acto contó con la intervención del público que "avaló la propuesta de la candidatura por la transparencia y la participación en los asuntos públicos", según la formación, unos asistentes que también solicitaron mayor atención a la ciudadanía desde el equipo de gobierno. Peticiones que se aprovecharon para recriminar "la falta de transparencia en la información, la participación y el consenso en la toma de decisiones sobre asuntos tan relevantes como la instalación de una antena de telefonía en Santo Espíritu o las obras de urbanización y provisión de desagües y agua potable del Balcón de la Peña. En general, todas las urbanizaciones y barrios del casco urbano requieren obras de infraestructura y de servicios".

A lo largo de la presentación se aludió a Felipe Aparisi, concejal de Compromís en esta legislatura que acaba y del que "se guarda un grato recuerdo y se valora su dedicación y compromiso con Gilet".

Finalmente, se pidió el voto desde la tribuna porque desde Participa per Gilet están seguros de que "otra forma mejor de gobernar es posible".