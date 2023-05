El portavoz de Iniciativa Porteña, Manuel González, ha hecho "una valoración negativa" de los resultados de los últimos comicios, en los que su formación ha pasado de 5 a 3 concejales. "No hemos conseguido alcanzar los objetivos previstos", reconocía. "Somos la tercera fuerza del municipio, pero es verdad que nos hemos debilitado en cuanto número de concejales", admitía.

Tras la histórica victoria del PSPV liderado por el socialista Darío Moreno, el segregacionista considera que, en estos comicios, "ha pesado más el marketing político de Darío, que el trabajo y la gestión municipal" realizada por el tripartito, aunque también considera que ha jugado un importante papel la inversión prevista por Volkswagen. "Pienso que los ciudadanos han votado más pensando en la gigafactoría de Volkswagen. Igual han entendido que con los votos al Partido Socialista se ganaba en estabilidad de cada cara esa megafactoría; algo que no es así, porque sigo pensando también que el mejor equipo de gestión era el que llevaba Iniciativa Porteña", decía además de considerar que "durante estos 4 años, ha sido un auténtico desastre que no han querido ver los ciudadanos o si lo han visto, únicamente se han quejado y no lo han dejado en las urnas".

Para González: "Darío sí que tiene un buen equipo de marketing evidentemente, pero no de gestión y veremos qué nos deparan los próximos 4 años a nivel de la municipal", decía tras considerar que la victoria socialista es "un resultado histórico, tanto dentro de su partido como dentro del municipio. Como no podía ser de otra manera, ayer por la noche le llamé por teléfono y le di la enhorabuena. Han conseguido un resultado que nadie esperaba; creo que ni siquiera se lo esperaba él y bueno, pues ahí están los números y eso le da una estabilidad para gobernar dentro de municipio".

No obstante, cree que "habrá que ver cuál es la relación ahora mismo del Ayuntamiento de Sagunto con las administraciones autonómica y estatal, porque en la autonómica hemos cambiado de color de gobierno y en la estatal, lo depararán las urnas el próximo 23 de julio. Bueno, vamos a ver lo que pasa, porque la situación es realmente muy igualada y veremos si el Ayuntamiento Sagunto cuenta con un apoyo de las administraciones superiores. Si no es así, pues bueno, cambiarán mucho también las cosas respecto a lo que ha sido esta legislatura", opina.

También ha querido dejar claro que "Iniciativa Porteña va a trabajar como lo ha hecho siempre por su pueblo, desde la oposición, y llevando las de indicaciones de los vecinos. hasta el plelo y las más altas instancias seguimos luchando". "Hemos estado en otras ocasiones con tres concejales. Ocurrió en el 2003 y, en las siguientes elecciones del 2006, de pasamos a duplicar el número de concejales. Ocurrió en el 2015 y en las elecciones del 2022 del 2019 volvimos a sacar cinco concejales. Ahora, espero que dentro de 4 años, cuando acabe esta legislatura y, tras un proceso de renovación dentro de Iniciativa porteña, espero que volvamos a recuperar y a ganar terreno y qué Iniciativa Porteña, a pesar de lo que puedan pensar algunos, está muy viva y iba a seguir dando mucha guerra".