El BM Morvedre se quedó a las puertas del ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola, después de caer en un abarrotado Florentino Ibáñez de Elda ante las anfitrionas (23-21). En el partido decisivo para conquistar la última plaza en la máxima categoría, las saguntinas dieron la cara y fueron superiores en los primeros 30 minutos, pero tres exclusiones en los primeros 250 segundos después de la reanudación marcaron el cambio de tendencia arbitral y equilibraron las fuerzas para llevar la contienda a un terreno en el que resultó determinante el calor ambiental.

Y eso que el equipo de Manu Etayo no estuvo solo. En palabras a Levante-EMV, el técnico navarro se dirige a los seguidores para "pedir disculpas por no alcanzar el objetivo del ascenso. Nos sentimos arropados en Elda desde el primer día y estamos agradecidos. Es una decepción y una pena, porque el equipo llegaba muy bien a esta parte de la temporada, pero no supimos gestionar el cambio radical en el criterio arbitral". Etayo sabe que "no nos beneficia hablar de este tema ni al club ni a mi", pero no se resiste a añadir que "hubo decisiones incompresibles".

Tanto el entrenador del BM Morvedre como Shandy Barbosa, en su último partido antes de 'emigrar' a Francia, acabaron el encuentro en charla con los colegiados para pedir explicaciones, pero el resultado era ya inamovible. "Lo intentamos hasta el final -insiste Etayo- y también nos toca analizar nuestros errores, porque fallamos mucho cara a gol". En los segundos 30 minutos, las saguntinas apenas anotaron 7 dianas, después de que la primera parte (10-14) "la tuviéramos muy controlada tanto en ataque como en defensa".

Ilusión por la próxima temporada

Con su continuidad garantizada, el entrenador del conjunto saguntino apunta que ya está "ilusionadísimo" con la próxima temporada, en la que seguirá su trabajo para "el crecimiento del primer equipo y de la base", señala. En este sentido, Etayo destaca como un punto positivo de mantenerse en División de Honor Oro que "habrá más margen para dar minutos a las jóvenes que vienen de la base". El técnico también destaca que muchas jugadoras de la cantera poblaban las gradas saguntinas en Elda y tiene también un mensaje para las infantiles, que este miércoles inicia su asalto en Lanzarote al Campeonato de España. "Esperemos que nos den una alegría para cerrar la temporada".

Plantilla casi cerrada

Sobre la planificación de la próxima campaña, el técnico del BM Morvedre señala que "en los próximos días cerraremos la plantilla con algunos cambios, pero la misma estructura".