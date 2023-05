La alcaldesa de Albalat y candidata por el PSPV-PSOE, Maite Pérez ha anunciado a Levante-EMVque no pactará con la Agrupación de electores vecinal del Albalat 2023 (AEVA). Una decisión que la aparta de la vara de mando por tercer mandato político, dejando así la puerta abierta de la alcaldía al Partido Popular, en concreto a su número 1, María Asensi.

Pérez necesita pactar con AEVA si quiere continuar siendo alcaldesa, después de que los resultados electorales le otorgaran 3 concejales, los mismos que al PP; 2 a AEVA y 1 a VOX.

Sin embargo, pese a tener la oportunidad de continuar en el cargo, asegura que «por encima de todo están los intereses de mi pueblo, de todos los vecinos y vecinas antes que los míos propios», explicaba.

La socialista ha calificado el pacto con AEVA de «inviable». «No compartimos proyectos y el modelo de municipio que proponemos es bien distinto. Yo quiero trabajar para todos y todas, sin distinción alguna», aseverando que la intención de la agrupación vecinal es hacerlo solo para unos pocos. «No tengo ningún apego a la alcaldía. Yo me presenté para trabajar por Albalat, por toda Albalat y si ahora no lo puedo hacer como considero que se debe, lo mejor es que me quede en la oposición, donde seguiré defendiendo los intereses de mi pueblo».

Un gobierno entre PSOE y AEVA, «no tiene ni viabilidad ni durabilidad, somos formaciones incompatibles. En su programa no hay un proyecto de pueblo y el nuestro es en sí, todo entero, un programa de pueblo», añadía.

Pacto 2019

Pérez ha tomado esta decisión junto a toda su candidatura, sobre la que ya ha informado a su partido, en concreto, al secretario general de la comarca, Ernesto Herrera, tal y como ha adelantado a este diario, quien «ha entendido mi decisión», explicaba la candidata.

Esta no es la primera vez que los socialistas se ven abocados a llegar a acuerdos con esta agrupación de electores. Ya en los comicios de 2019, el PSPV-PSOE sacó 4 ediles, a uno de la mayoría absoluta, lo que le llevó a pactar con AEVA. Un acuerdo que duró medio mandato, ya que los problemas con la agrupación obligaron a su candidata a abandonarla y a pasarse al grupo de los no adscritos, pese a mantenerse en el equipo de gobierno. Por eso, Pérez insistía en que «sabemos de lo que estamos hablando y el pacto hoy en día es imposible. No voy a traicionar a mi pueblo por aferrarme a la alcaldía», terminaba de manera firme la todavía alcaldesa de Albalat.