"Está muy bien y es la demostración de que la gente confía en nuestro proyecto y en las personas que lo impulsamos". Así valora Pere Antoni su rotundo triunfo en Canet d'en Berenguer, donde nunca un candidato a la alcaldía, fuera socialista o no, había obtenido tantos apoyos. Concretamente 1.289, un 33,3 % más que hace cuatro años, cuando la distancia con la segunda fuerza era de apenas 99 votos, mientras este 28M esa diferencia, también con respecto al PP, ha superado el medio millar. Así, las del PSPV fueron las siglas más votadas en seis de las siete mesas electorales.

En cualquier caso, estos resultados no están exentos de preocupaciones y sorpresas, según el alcalde, quien señala como la primera la incorporación del "radicalismo" de Vox a la vida municipal, con un concejal. "Tendremos que ver si su política local es la misma que la general, pero no me gusta que entre en el ayuntamiento", apunta el socialista, quien añade que la lista de la formación ultraderechista "apenas tenía tres empadronados en Canet de su candidatura de 13".

El alcalde da por hecho un pacto de gobierno con sus actuales socios de Compromís e EU

Pere Antoni tampoco esperaba la vuelta con dos representantes de la plataforma de vecinos de la playa, que ya formó parte del consistorio entre 2015 y 2019. "Ha calado su mensaje, que yo creo que es equivocado, de que no hacemos ni caso a la playa. Quizás es una reflexión que nos tenemos que hacer, porque parece que no hacemos llegar ciertos mensajes o que la gente prefiere eslóganes cortos e inmediatos", apunta.

A poco del sexto concejal

Una cuestión que no inquieta al alcalde de Canet es la gobernabilidad, pese a sumar cinco concejales por los siete de la mayoría absoluta. Pese a lamentar el sabor "agridulce" de quedarse "a poco del sexto" edil, Pere Antoni apunta que "habrá pacto de gobierno" probablemente con las fuerzas en las que ya se apoyó durante los últimos cuatro años, Compromís y EU, que suman un representante cada uno. Sin embargo, no descarta otras opciones y anuncia que se reunirá con todos, excepto con VOX. Mención expresa hace de los nacionalistas, con los que asegura que «hay muchos puntos en los que coincidimos», apunta el alcalde.

Un último aspecto entre las preocupaciones que rodean a los resultados electorales en Canet es el futuro de la Diputació de València, institución que "maneja mucho dinero en subvenciones para los ayuntamientos y esperemos que se pueda mantener la gestión de los últimos años". En esta mirada más allá de las fronteras municipales, el socialista considera un "buen resultado" el obtenido por el PSPV en las autonómicas, pese a que el PP fue la fuerza más votada con 1.128 por los 1.096 apoyos recibidos por Ximo Puig en Canet. "Es un empate técnico, que tampoco acabo de entender, pero que, por lo menos, no resulta un vuelco tan grande como en otros sitios", defiende.

Más apoyo local que autonómico

Mientras el PSPV sumó casi 200 votos más en las municipales que en las autonómicas, en los populares la desproporción fue inversa y más pronunciada, ya que la lista encabezada por María José Catalá sumó 355 apoyos más que la candidatura local.