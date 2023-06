Compromís en Sagunt no se cierra a dialogar e incluso a negociar con sus actuales socios del PSPV-PSOE su entrada en el futuro gobierno de Sagunt, después de reconocer la "abrumadora" victoria del candidato socialista Darío Moreno en unos comicios que han dejado a los nacionalistas con dos concejales frente a los 5 que tenían en el anterior mandato y a los socialistas, a solo un edil de la mayoría absoluta.

Aún así, tras una reunión de la la ejecutiva y la asamblea del partido, desde Compromís dejan claro que hay una mayoría favorable a que los nacionalistas se queden en la oposición, tal y como ya dejó entrever el día después de las elecciones su candidato, Pepe Gil, a preguntas de Levante-EMV.

Como apunta el secretario local de Compromís per Sagunt, Lluís Alcaide, “en las actuales circunstancias la mayoría de los y las miembros del partido han considerado que nuestro papel durante esta legislatura debe ser el de conformar una oposición constructiva y responsable en defensa de los intereses de la ciudadanía de Sagunt. Continuaremos trabajando por la ocupación de calidad, el respeto al medio ambiente, la recuperación de nuestras playas, la vivienda asequible y en la que los beneficios de la gigafactoría de Volkswagen llegan a todos. Ahora tenemos mucho trabajo, pues debemos preparar la ciudad para la llegada de todo lo que la gigafactoría va a comportar y no podemos dejar perder de vista el interés municipal y el de la gente que vive aquí”.

Alcaide asegura que desde el partido no se cierran a escuchar la propuesta que tenga que ofrecer Darío Moreno para entrar en el próximo equipo de gobierno, pero asegura que “ésta no es ahora mismo nuestra prioridad, pues no creemos que tenga nada significativo que ofrecernos". También afirma que, desde Compromís se estima que la relación durante estos 4 años anteriores "no ha sido la que tocaba y habría que cambiar muchas cosas para que finalmente aceptaremos formar parte del equipo de gobierno. Nosotros siempre hemos sido un partido de diálogo, esperamos la invitación del PSOE para evaluar la nueva situación, pero no vamos a regalar nuestros votos y en nuestra ciudad”.

Trabajo mal valorado

Pese a los resultados obtenidos por los nacionalistas, estos creen “que hemos hecho una muy buena campaña y que el equipo liderado por Pepe Gil ha trabajado muy duro y de forma admirable, sin embargo, es evidente que el trabajo que ha realizado el grupo municipal durante estos años no ha sido bien valorado por la ciudadanía en estos comicios".

Por ello, opinan: "Tal vez no hemos sabido transmitir tampoco nuestras ideas y nuestro trabajo por esta ciudad o han jugado otros factores distintos que han decidido el voto de los ciudadanos. Sea como fuere, lo indudable es que las urnas le han dado a Darío Moreno una mayoría que le permite gobernar con comodidad”, declara