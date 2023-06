Esquerra Unida se sentará a hablar tanto con el Partido Popular como con Socialistes-Compromís, para valorar las opciones de dar gobernabilidad al consistorio, siempre que estas dos candidaturas llamen a su puerta. Como revela el candidato de la coalición de izquierdas, Lluís Molina, de momento "nuestra intención es hablar con las dos formaciones y poner encima nuestras líneas rojas".

Después de que el resultado de las elecciones del 28 M diera 4 concejales al PP, 4 a Socialistes-Compromís y 1 a EU, Molina no ocultaba que están más cerca de Socialistes-Compromís que del PP en materia ideológica. "Somos más afines, está claro". Pero, a su juicio, eso no quita que "se pueda llegar a acuerdos. Hay que escuchar y dialogar" y desde luego, remarcaba que "no hay para nosotros un acuerdo que tenga preferencia, ahora toca hablar", insistía. "Hay que ser realistas y todos sabemos que nuestras políticas pueden ser incompatibles con el PP, pero desde luego, no nos cerramos a nada. Vamos a escuchar", explicaba.

Respecto a los pactos también se ha pronunciado la candidata popular, Eva Vilar, quien ha agradecido la predisposición del alcaldable por EU. "Me parece muy positiva la actitud de Lluís Molina y desde luego, claro que me gustaría sentarme con EU, para hablar y para escuchar. Aquí no se trata de colores políticos, es una cuestión de trabajar por nuestro pueblo, de prosperidad y en eso , creo que estamos todos de acuerdo", apuntaba Vilar.

Apuesta por el diálogo

Por su parte, la número 1 de Socialistes-Compromís, Cristina Marqués, afirmaba que "nuestra forma de entender la política pasa por el diálogo. Somos conscientes que la lista más votada es la del Partido Popular a pesar de que, la mayoría es de izquierdas. Hablaremos con EU y, desde el respeto y la voluntad de hacer lo mejor para Quartell, decidiremos", terminaba consciente de que Molina tiene la llave para la mayoría estable. .