La socialista Lara González, de 25 años, se va a convertir en la alcaldesa más joven del Camp de Morvedre y de toda la historia de Quart de les Valls, el municipio donde la candidatura liderada por esta joven periodista ha logrado conservar la mayoría absoluta para su partido e incluso lograr un edil más que en 2019.

La única mujer que se presentaba como alcaldable a los comicios consiguió un 50,7 % de los apoyos, un total de 350 votos, frente al 39,6 % obtenido por el Partido Popular, que dobló su representación hasta los 4 ediles, mientras Esquerra Unida, con 62 respaldos, se quedaba sin representación municipal.

Después de este contundente resultado, González admitía su alegría ante una investidura que incluso puede convertirla en la alcaldesa más joven de la provincia; todo ello, en una localidad que esta vez ha ganado dos actas de concejal debido a un aumento de población que, al cierre de 2022, elevó a 1.049 su cifra de habitantes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). «Es un orgullo. Me siento muy afortunada de la oportunidad que nos han dado, y me han dado, nuestros vecinos y vecinas. Ser la futura alcaldesa más joven del Camp de Morvedre y de la historia de Quart de les Valls, me hace ser consciente y responsable del gran papel que tengo», afirmaba en declaraciones a Levante-EMV.

González también defendía la entrada en la primera línea de nuevas generaciones. «Es hora de que los jóvenes participamos en política y lo hacemos de forma activa. Contamos con grandes referentes políticos dentro de la comarca y en la Comunitat que también iniciaron su camino con menos de veinticinco años. Ellas y ellos nos han demostrado que el prejuicio de la edad no lleva a ningún lugar, y con los pies en tierra se tiene que avanzar. Me gustaría seguir sus pasos y conseguir todo aquello que nos hemos propuesto para mejorar nuestro pueblo», decía.

La socialista también ha querido agradecer todo el respaldo obtenido. «El pueblo ha hablado y ha decidido cuál es el futuro que quiere para Quart los próximos cuatro años. Damos las gracias a todas las personas por haber confiado en nosotros, somos el relevo del partido socialista, pero este año presentábamos un nuevo proyecto. No sabíamos el que podía pasar, pero hemos luchado por el resultado obtenido».

Tras salir elegida junto a José Sevillà, Paqui Cayo, Quim Cosme y Gema Acamer, la joven daba por segura la intención de todos de «hacer políticas inclusivas, sociales, educativas, y de bienestar para todos y para todas». No obstante, decía confiaren el resto de la candidatura. «Sé que los tendremos al lado cada vez que los necesitamos, al fin y al cabo, los votos de la ciudadanía han sido por el conjunto del grupo. Todos y cada uno de los componentes somos importantes para desarrollar el proyecto que presentamos», asegura.