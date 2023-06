La Agrupación de electores vecinos de Albalat dels Tarongers (AEVA) ha celebrado una asamblea con todos sus integrantes con el objetivo de analizar los resultados de las pasada elecciones del 28 M y los escenarios posibles de cara a futuros pactos que garanticen la gobernabilidad en el ayuntamiento.

Tras la cita, la asamblea decidió nombrar a un comité negociador que será el encargado de acudir a las reuniones con los partidos y trasladar los contenidos de estas a la asamblea. Un órgano en el que está la candidata por AEVA, Gisela Sáez. Según la número uno de la agrupación , "por ahora, no podemos informar de nada porque no hemos decidido nada en materia de pactos", explicaba añadiendo que no está clara la hoja de ruta por el momento. A este respecto, Sáez revelaba a Levante-EMV que será esta semana, en un asegunda reunión donde se marcará la estrategia y el calendario de reuniones.

AEVA tiene en Albalat la llave para la gobernabilidad después de obtener dos concejales que garantizan la mayoría absoluta tanto al PP como al PSPV-PSOE. Sin embargo, la candidata socialista y alcaldesa en funciones, Maite Pérez, ya dejó claro su negativa y la de su partido a pactar con AEVA , con lo que deja la puerta abierta a un acuerdo entre la agrupación de electores y el PP, que sí está dispuesto a entenderse con los independientes, tal y como adelanto a Levante-EMV, la cabeza de lista del PP por Albalat, María Asensi.