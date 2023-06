El adelanto electoral ha reducido drásticamente el tiempo que la saguntina Maria Josep Picó es diputada nacional por Compromís tras la marcha de Joan Baldoví para ser candidato en el 28-M.

Esta periodista de 50 años, especializada en medioambiente y profesora universitaria, fue la última en llegar al Congreso y, aunque agradece a Compromís que le permitiera vivirlo como foránea, de momento no piensa entrar de nuevo en política nacional más allá de estas semanas. Como ha confirmado a Levante-EMV, su intención es aportar todo lo posible hasta agotar su actual paso por Madrid, pero no volver a ir en las listas estatales y, menos, en puestos de salida, como ocurrió en 2019, cuando fue de número 2 de los nacionalistas.

Pico, sin embargo, no dejará la política tras su paso por el Congreso pues el próximo 17 de junio tomará posesión como concejala del mismo partido en Sagunt, al ir de número 2 en la candidatura encabezada por Pepe Gil.

Mientras llega este momento, Picó asegura que del adelanto electoral se enteró en un momento difícil de olvidar para ella. "Tenía una llamada de mi padre. Le llamé y me preguntó '¿cómo estás? ¿podrás con todo? Estoy preocupado'. En ese momento vi en el whatsapp 'Elecciones' y le dije 'no te preocupes, papá, porque esto se ha acabado", narra.

El martes pasado iba a estrenarse con una intervención preparada "con ilusión" sobre el plan nacional de cuidados, que decayó al igual que las preguntas al Gobierno que tuvo tiempo de registrar, sobre sostenibilidad de playas valencianas e inversiones en el castillo de Sagunt.

Solo asistió a un pleno, y ese día votó: "Es sorprendente el poder que se tiene, impresiona mucho, sabes que ahí se dirige nuestro presente y nuestro futuro".

Por eso, "sobre todo por la gran responsabilidad" que vivió en el hemiciclo, define como "fugaz, intensa e interesante" su experiencia.

Aún así, Picó, madre de dos hijos, sigue en el Congreso ocupando un escaño en la diputación permanente hasta la constitución de las nuevas Cortes, pues mantiene el acta hasta que el 17 de agosto empiece la nueva legislatura.

María Josep Picó, diputada de Compromís, durante el registro de sus dos primeras preguntas parlamentarias. COMPROMÍS

La diputada valenciana cuenta que tomar la decisión de aceptar el escaño fue compleja. Sobre todo a nivel familiar, debido a lo difícil que resulta la conciliación familiar con dos hijos.

Preguntas sobre Sagunt

No obstante, asegura que ha merecido la pena y recuerda en momento en el que presentó dos preguntas parlamentarias por escrito al Gobierno sobre la restauración de castillo de Sagunto y sobre los efectos del cambio climático en la costa local y valenciana: "Me fui y las registré en persona. Me hice una foto y todo".

En el tintero le quedó luchar por un nuevo sistema de financiación autonómica.