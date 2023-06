"EU nos echa a la oposición siendo la lista más votada". Este es el resumen que realizaba la candidata del Partido Popular en Quartell, Eva Vilar, de la reunión mantenida con Esquerra Unida este lunes para abordar posibles pactos. La número uno del PP trasladaba a Levante-EMV su malestar ante "el trato recibido", después de que EU "no quisiera ni escuchar nuestras propuestas , dejándonos claro que el pacto con Socialistes-Compromís estaba hecho; en concreto, nos dijeron que estaban a punto de llegar a un acuerdo con ellos".

Vilar no ocultaba estar "asombrada" con la forma de actuar de EU, "no entiendo como hacen declaraciones en prensa diciendo que no cierran la puerta a ningún escenario y asegurando que se sentarían con nosotros a hablar cuando a la hora de la verdad no había ni puerta y si la había, nos la han cerrado en la cara sin escucharnos. Esa declaración de intenciones era desde el minuto uno papel mojado. No entiendo ni por qué se sientan ni por qué hacen esas declaraciones", en clara alusión a las que el candidato de EU, LLuís Molina realizaba en Levante EMV, en las que dejaba claro que "pese a que nuestras políticas pueden ser incompatibles con el PP, no nos cerramos a nada. Vamos a escuchar".

Este medio se ha puesto en contacto con el candidato de EU pero o ha obtenido respuesta

"Ha ganado la izquierda"

Según la popular, el argumento utilizado por el candidato a no pactar con el PP es que "en Quartell ha ganado la izquierda". Sin embrago, Vilar discrepa y explica que "tanto EU como el PSPV -PSOE han bajado en número de votos respeto a las pasadas elecciones. Los votos que ha perdido EU han ido al PP y los que ha perdido el PSOE también , lo que indica es que el pueblo de Quartell está demandando un cambio, ese es nuestro análisis de los resultados" de las elecciones del 28 M. respecto a estos cabe recordar que la lista más votada fue la del PP, han obtenido el mismo número de concejales que Socialistes-Compromís, 4 ediles, mientras que Esquerra Unida, 1, teniendo la llave de la gobernabilidad del municipio.