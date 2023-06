Participa per Gilet, coalición formada por EU, Compromís y Unides Podem no pactará con el PSPV-PSOE "si no se adquieren determinados compromisos". Así de clara era la candidata de la formación, MªÁngeles Cortijo, quien pondrá sobre la mesa como requisito imprescindible para llegar a acuerdos con los socialistas "un cambio en la manera de gobernar" , adelantaba a Levante-EMV tras la asamblea celebrada este martes. Cortijo apuntaba a una "mayor trasparencia" y un "incremento de la participación ciudadana en los asuntos importantes", aspecto que según, la número uno, no ha estado muy presentes en este mandato político.

Cortijo aclaraba que "no tenemos apego ni a los sillones ni a los cargos" , por lo que lanza un mensaje: "Si entramos a gobernar es para cambiar las cosas, si no es posible, lo intentaremos hacer en la oposición. Nuestra participación en el gobierno no es a cambio de un cheque en blanco", añadía. "No queremos que el pacto se limite a un reparto del pastel sino que implique una nueva forma de hacer política", insistía. Gobernar en solitario Con estas premisas se sentarán a negociar con los socialistas esta semana. "Vamos a escuchar sus propuestas y después será la coalición la que tome una decisión", terminaba Cortijo. Esta semana, los socialistas adelantaban su intención de sentarse con Participa per Gilet aunque no descarta un gobierno en solitario, tal y como publicó este diario, tras los resultados de las elecciones del 28M