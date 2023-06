El PSPV de Gilet presentó sin éxito a su alcalde para diputado provincial

La propuesta de Jorge Vidal como diputado provincial por el PSPV-PSOE del partido judicial de Sagunt, que finalmente salió adelante, no fue la única que se puso encima de la mesa en la ejecutiva comarcal celebrada este martes.

El secretario general de los socialistas de Gilet, Francisco Gimeno, presentó la candidatura de Salva Costa, actual alcalde en funciones de la localidad, para el cargo, una opción que contó solo con su apoyo, ya que los presente se decantaron por el actual vicesecretario general del partido en la provincia, uno de los hombres de confianza del líder provincial, Carlos Fernández Bielsa, y un peso pesado en la comarca, que se estrenará esta legislatura como concejal en el Ayuntamiento de Sagunt.

El apoyo a Vidal fue tan unánime que, según ha podido conocer Levante-EMV instaron a Gimeno a echar un paso atrás, extremo que no se produjo.

No era mi objetivo

Costa explicaba a este diario que "ser diputado provincial no era mi objetivo, fue una petición que me hizo mi agrupación y dije, por qué no. Creo que era un buen momento de reconocer el trabajo que se ha hecho en Gilet, que pese a perder la mayoría, hemos obtenido los mejores resultados de la historia".

Costa lamenta la falta de debate

Al igual que en Gilet, señalaba otros municipios como Benifairó y Canet d'en Berenguer, cuyos alcaldes, "Toni San Francisco o Pere Antoni, podían haber sido otras opciones". Ante lo ocurrido, el candidato del PSOE en Gilet considera que "ha faltado debate".

Apoyo mayoritario

Gilet fue la única oposición con la que contó la propuesta de Vidal para el cargo de diputado provincial; un voto en contra. Las muestras de apoyo fueron mayoritarias para el vicesecretario general de la provincia en una ejecutiva que se desarrolló con total normalidad, aunque no faltó quien reivindicó a una mujer para el cargo como Mª José Carrera, la número 2 del ayuntamiento de Sagunt por detrás del aclalde, Darío Moreno.