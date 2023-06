Las obras "exprés" en las playas de Sagunt no se libran de las quejas

Las obras "exprés" impulsadas por la Demarcación de Costas para acondicionar las playas del norte de Sagunt antes del verano no se han librado de las quejas, por mucho que su objetivo fuera eliminar los efectos del temporal 'Isaak' y garantizar la accesibilidad al baño.

El mayor blanco de las críticas es el vertido de arena de cantera que se está realizando en la playa Malvarrosa de Corinto, situada más al norte, en el límite con "Cases de Queralt" y Almenara.

"Parece como barro. Cuando lo tocas, se te quedan las manos marrones y el agua se está quedando color chocolate", aseguraba a Levante-EMV Carlos Sabater, el presidente de la asociación vecinal AlmardàViva.

Otro aspecto que cuestionaba es el uso de estos sedimentos "sin que aparentemente se haya analizado antes su impacto medioambiental, cuando es evidente que puede tenerlo en el medio marino, ya no solo de Malvarrosa, sino de las playas de sur a las que acabará llegando más pronto que tarde, mientras no pongan sistemas de protección", decía preguntándose también "por qué la administración no ha titubeado a la hora de hacer esto y, para otras cosas, es tan exigente a la hora de exigir informes".

En medios municipales se ha confirmado a este diario que desde Costas se defendió este uso "puntual" de arena de cantera por tener un mayor grosor a la de playa y ser más resistente a los temporales, a la vez que precisaron que la mayor presencia de polvo y tierra que pueda tener se irá "limpiando poco a poco" e insistieron en que el proyecto de regeneración definitivo para todo este litoral incluye un trasvase de un millón de metros cúbicos de arena de un yacimiento sumergido de Cullera.

Desde el colectivo, no obstante, se lamenta que no fraguara la propuesta inicial de la Demarcación de Costas de València de hacer esos trasvases con sedimentos procedentes de la playa del Port de Sagunt; una última propuesta que rechazó de forma tajante el consistorio, aludiendo en un informe a que «además de generar una alarma social evidente», esas extracciones «no se entienden cuando hablamos de una playa en buen estado de conservación, con espacios dunares en crecimiento y con muchísima biodiversidad», decían desde el ayuntamiento además de resaltar la cría de especies protegidas como el chorlitejo patinegro y los «esfuerzos humanos y materiales realizados» por regenerar ambientalmente esa playa.

Esto no convence a los vecinos de AlmardàViva. "Es evidente que en el sur de la playa del Puerto hay una gran acumulación de arena, una pequeña parte de la misma se hubiese podido utilizar, sin perjuicio para esta playa, para regenerar el tramo de Malvarrosa que presenta una importante erosión que ya supera los veinte metros de perdida de playa. Además, de haberse hecho la aportación esta arena, finalmente terminaría de nuevo en la playa del Puerto", afirman.

En su opinión, desde el consistorio se ha aceptado este tipo de vertidos teniendo en cuenta qué franja de litoral es la receptora. "Ni la persona más imaginativa sería capaz de fabular que se hiciera una aportación de arena de cantera en la playa del Puerto, sin embargo se acepta tranquilamente que se haga en la playa de Malvarrosa", apuntan.

En la entidad reconocen que las experiencias pasadas les hacen ver con "enorme recelo y desconfianza" "cualquier actuación de Costas", dicen recordando "el severo deterioro que sufren nuestras playas", junto a "la incertidumbre" del proyecto definitivo de regeneración anunciado por el Ministerio "y su ¨pérdida¨ en el limbo burocrático", pendiente de informe de impacto ambiental, "sin olvidar la construcción de espigones en Almenara".

"Posicionamientos políticos"

No obstante, creen que "eso no debería evitar que Sagunto sea solidario entre las distintas zonas de su litoral. Hay ciertas negativas que tienen que ver más con posicionamientos políticos e incluso personales, que con las necesidades de nuestras playas", comentan además de recordar que el consistorio también se negó "a que parte del exceso de piedras que tenemos en Corinto y Almardà se traslade al Grau Vell".

"Un atentado más"

Por otro lado, la asociación vecinal de las playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa también elevó ayer el tono de sus críticas a las obras de emergencia que está realizando Costas para adecuarlas al baño. Además de considerarlas como «un atentado más» a estas “playas sacrificadas”, consideran que la intervención es de «falsa urgencia” con tal de «ahorrarse trabas administrativas» y «se está mostrando, como era de esperar, errática y contraproducente para Almardà, Corinto y Malvarrosa».

A su juicio, la arena de cantera que se está vertiendo en la Malvarrosa «no es en absoluto apropiada para las playas» y además de alertar de que ésta «se encontrará, en pocas semanas, por el efecto de las corrientes marinas, en las playas del sur», creen que utilizar estos sedimentos «es una falta de respeto hacia Sagunto y sus habitantes».

También consideran que Costas «está, una vez más, desvistiendo a un santo para vestir a otro» cuando, en el sur de la playa de Almardà, las máquinas de Costas están cribando las gravas para transportarlas frente al Marjal dels Moros, al sur del municipio.

