Compromís per Sagunt no ha querido esperar a la constitución del ayuntamiento para empezar su tarea en la oposición. En una línea ya marcada desde la precampaña, el candidato nacionalista en las últimas elecciones, Pepe Gil, ha puesto en duda la concienciación ambiental del alcalde en funciones y su socio durante los últimos cuatro años, Darío Moreno, a partir de la tramitación fallida de la protección de la montaña de Romeu.

El valencianista acusa al también concejal de Medio Ambiente de no haber dado respuesta al requerimiento enviado desde la Generalitat hace dos meses con un plazo de 20 días para responder y dar continuidad al expediente. «Se trata de una situación muy grave», añade Gil, quien lamenta esta paralización motivada por el ayuntamiento.

Sospechas

Sobre esta «dejadez ambiental», que los nacionalistas extienden a Montíber o a la regeneración de las playas del norte, el edil señala que «los motivos de la demora, según sospechamos, se debe a decisiones deliberadas, pues es evidente que para Darío Moreno y su partido éste es un tema secundario, pues siempre han tratado de no entrar en ningún conflicto con la empresa de Lafarge que explota la cantera».

Gil insiste en que «tampoco quisieron recurrir la sentencia que tumbaba la declaración por miedo a perder, pero hay que tener en cuenta que no suponía ninguna carga económica, en tanto que los trabajos están amparados en el contrato de la asesoría jurídica, así que intuyo que no quisieron presentarlo, porque en el fondo no querían, nunca han querido, defender a Romeu».

Intereses empresariales

Las acusaciones nacionalistas van más allá al percibir una pauta en el alcalde basada en «poner por encima los intereses de las empresas que el beneficio para la salud y la naturaleza de Sagunt».