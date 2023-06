El Grau Vell: enclavament costaner únic

Un dels nuclis disseminats més singulars de la comarca és el del Grau Vell de Sagunt, port històric de la ciutat fins al 1909, que conserva l’autenticitat dels antics nuclis costaners, ja que ha sobreviscut a l’especulació urbanística. A la seua part sud trobem, a un mateix lloc, al voltant d’una rellevant fortificació acompanyada per construccions de gran interés, una barriada de cases de reduïda volumetria de planta baixa, una platja de particular orografia i color i una marjal. Aquesta conjugació de patrimoni arquitectònic de diverses èpoques i entorn natural el converteixen en un enclavament únic en la costa valenciana.

Respecte de la Torre del Grau Vell, declarada Bé d’Interés Cultural, com arreplega Carmina Pérez-Olagüe és conseqüència de l’autorització del rei Joan II el 1459 com a únic punt d’embarcament de Sagunt. Aquest està compost per un espai amb la funció original de gran corral, amb origen anterior al segle XVI. Sobre aquest es disposa, adossada al seu front, una torre del segle XVI de maçoneria encarada, construïda molt probablement amb la funció de vigilar el litoral dels pirates.

A més a més, trobem al costat sud del tancat unes interessants construccions edificades a partir del 1607. I al nord altres, del 1711, aquestes últimes amb murs amb base de carreus de pedra i una franja superior de maçoneria arrebossada. Una part d’aquestes són únicament de planta baixa, amb funció primigènia de magatzem, i una altra part, amb una altura addicional, grans reixes al nivell superior i coberta de teula corba a dos vessants, d’habitatge.

Per últim s’alça davant la torre, una emblemàtica bateria de grans carreus de pedra amb fossat, del 1781, forma troncopiramidal i cantons arredonits. Un nombre important d’aquests darrers elements, excepte els del seu extrem sud, van ser restaurats entre 2019 i 2020, per la qual cosa han sigut posats en vàlua.

A partir dels anys cinquanta del segle XX, es va edificar al sud del fortí un nucli poblacional de llauradors, coincidint amb l’assecament de la marjal que va afavorir els cultius al seu voltant. Aquest actualment està conformat per construccions de planta baixa que s’articulen al voltant del carrer Levante, que transcorre en palal·lel a la costa. En aquesta via trobem dos edificis d’arquitectura moderna d’interés com són les antigues escoles, en desús, i l’Ermita de la Verge del Bon Succés. El primer en origen va pertànyer a la Guàrdia Civil, fins que poc temps després va ser adaptat a ús docent entre 1960 i 1962 per l’arquitecte municipal José E. Zanón Galán, i el segon, de cap a 1967, es caracteritza per la seua capçalera corba, finestres en retícula i coberta plana.

Abocaments

Com arreplega Carmen Aranegui (2004), una de les claus en què aquest enclavament s’haja preservat són els abocaments, fruit de l’activitat minero-siderúrgica d’Altos Hornos, que van tintar la seua costa de negre i dotar-lo d’un paisatge peculiar.

En definitiva, un singular conjunt patrimonial de gran vàlua, fruit del seu ús al llarg de la història, que cal estimar, preservar i difondre.