La participación será clave para un pacto de izquierdas en Gilet

La transparencia y la participación ciudadana serán clave para llegar a un pacto de gobierno con los socialistas de Gilet. Así lo adelantaba la candidata de Participa per Gilet después de la reunión mantenida entre ambos partidos a finales de la semana pasada.

Mª Ángeles Cortijo, revelaba a Levante-EMV que reactivar el portal de transparencia va a ser una de las condiciones para sellar un acuerdo. "No se le está dando un buen uso, es prácticamente inexistente , sin publicaciones y eso no puede continuar así. Los últimos presupuestos municipales que se colgaron detallados fueron los de 2019, luego en 2020 y 2021, ya fueron resúmenes. Es necesarios informar a la ciudadanía, que esta conozca la gestión que se realiza en el municipio. Además, lo exige la ley, ni más ni menos", argumentaba.

Sin embargo, esta no será la única premisa que la agrupación formada por EU, Unides Podem y Compromís pongan sobre la mesa para pactar, otra será la participación ciudadana. Pese a que el PSPV-PSOE de Gilet viene gobernando con una concejalía de Participación Ciudadana, desde Participa per Gilet, consideran que está "vacía de contenido. La participación no implica reunirse con dos o tres asociaciones al año, es hacer partícipe a la ciudadanía en las decisiones que se tomen. Abrir la gestión y el desarrollo de Gilet a sus vecinos y vecina, darles voz y tenerlos en cuenta", añadía Cortijo.

Documento de mínimos

Tras esta primera toma de contacto, las dos formaciones políticas se han emplazado a redactar cada una de ellas un documento de mínimos donde también se anoten las líneas rojas con la intención de llegar a "un buen acuerdo".

Aunque por ahora, no hay nada cerrado, desde Participa per Gilet se sostiene que "hay predisposición por las dos partes para pactar" , comentaba Cortijo, por lo que volverán a tener una segunda reunión en breve.

Hay que recordar que los socialistas necesitan un pacto para dar una mayor estabilidad al gobierno tras haber perdido la mayoría absoluta, aunque siempre han sostenido que es viable gobernar en solitario