La falta de acuerdos en Benifairó de Les Valls mantiene en vilo tanto a PSPV-PSOE como al PP, quienes dependen de Junts per Benifairó para conformar gobierno. Unas negociaciones que la coalición de izquierdas arrancaba la semana pasada y que de momento, ya ha anunciado que se prolongarán durante esta para tratar de llegar "al mejor pacto posible para el municipio". "Nosotros lo que queremos es un compromiso de cuatros años de legislatura", explicaba la candidata, Adela Alba.

El candidato por el Partido Socialista y alcalde en funciones, Toni Sanfrancisco, lamenta la "lentitud" con la que se están desarrollando la cosas. "Han tardado casi 10 días en tener una reunión con nosotros desde que la solicitamos. Nos da la sensación de que no hay un planteamiento claro y si esto se limita a un reparto de cromos, nosotros no vamos a competir con el PP. Hay cuestiones que no son negociables". explicaba el acalde en relación al pacto con Junts.

Sanfrancisco revelaba que su partido le ha hecho una oferta ya a la coalición, que se centra en un "compromiso de gobierno de cuatro años con representación, en base a los resultados electorales" y a partir de ahí a trabajar por Benifairó, una oferta sobre la que no han querido pronunciarse desde Junts y que abordarán en una segunda reunión.

Reunión con el PP

También hay previsto un segundo encuentro entre Junts y el Partido Popular, después de una toma de contacto que desde el PP valoran de forma positiva. "Nosotros apostamos por este pacto porque es la única opción de cambiar Benifairó y gobernar de otra manera después de 12 años con la misma gente, las mismas caras y la misma política, sin ningún tipo de avance". "Nosotros no tenemos ningún apego al sillón, ya lo dije en su momento, venimos a trabajar por Benifairó , objetivo que compartimos con Junts, ya que las coincidencias en los programas son enormes", adelantaba la candidata del Partido Popular, Mª José Peiró.

Respecto a la primera reunión entre la colación de izquierdas y los populares, Peiró avanzaba que fue todo muy cordial y correcto. "ellos nos preguntaron si queríamos pactar, les dijimos que sí, miramos los programas y vimos bastantes coincidencia y ya pusimos fecha a un segundo encuentro.