Sagunt ha vivido hoy el último pleno de la corporación de este mandato, al igual que la junta de gobierno y las comisiones informativas para aprobar las actas pendientes.

La sesión, como es habitual en estos casos, ha sido muy breve, pero no le ha faltado una anécdota. De hecho, ha empezado con unos diez minutos de retraso por todo un clásico en Sagunt: Al ser un día de mercado extraordinario donde los puestos se montan en las proximidades del ayuntamiento, ha habido ediles con problemas para encontrar aparcamiento.

Con la única ausencia de la edil popular Davinia Bono, para muchos concejales ha sido la última vez que ocupaban esos asientos en el hemiciclo, pues no renovarán su acta por diversos motivos. Unos, al no repetir en las listas electorales después de una larga trayectoria en la política local, como el portavoz de Compromís y exalcalde Quico Fernández, el máximo representante del grupo municipal del PP y también exalcalde, Sergio Muniesa, pasando por el de EU, Guillermo Sampedro. A esos se suman los casos de la ausente Davinia Bono o Pilar Berna (IP).

También los hay que no repetirán por no haber logrado apoyos suficientes, como el portavoz de Ciudadanos Salvador Montesinos, los nacionalistas Josep Manuel Tarazona y Maria Josep Soriano, los segregacionistas Cosme Herranz y Carolina Fuertes o el edil no adscrito Carlos López.

Por ello, la foto que al final se han hecho todos tiene un valor especial, sobre todo, para los concejales que dicen adiós a la política municipal en primera línea.