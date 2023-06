Una de las pocas incógnitas que quedaban por resolver en el Camp de Morvedre para la constitución de los gobiernos municipales ha quedado despejada en Albalat dels Tarongers, donde un acuerdo entre el PP y la Agrupación de Electores Vecinal de Albalat 23 (AEVA23) garantiza la vara de mando a partir del sábado a la popular María Asensi. La futura alcaldesa y la cabeza de lista de la plataforma vecinal, Gisela Sáez, han sido las encargadas de sellar este pacto y hacerlo público sobre la base de "una ruta de trabajo ambiciosa en beneficio del pueblo".

Aunque no han querido todavía dar muchos más detalles, las dos coinciden en declaraciones a Levante-EMV en que "desde el principio hubo buena comunicación, porque tenemos programas e ideas parecidas". Asensi añade que "no fue difícil pactar". A la hora de establecer las prioridades en su acción de gobierno, Sáez señala que "queremos esperar, porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar en el ayuntamiento". La candidata por AEVA23 añade que la intención sí que es "trabajar de forma distinta", especialmente en lo referente a que "se gobierne para todo el pueblo".

Segunda alcaldía del PP

Ésta será la segunda alcaldía del PP en Albalat, después de la que obtuvo el recientemente fallecido Filiberto Prats entre 2011 y 2015. Los populares arrebatan así la vara de mando después de 8 años a la socialista Maite Pérez, que también encabezó la lista más votada el 28M, pero con un margen insuficiente para gobernar. Además y apenas unas horas después de conocerse los resultados electorales, la socialista ya renunció a pactar con la plataforma vecinal por sus malas experiencias previas, así que dejó la puerta abierta a que lo hicieran los populares.

Sintonía con Vox

Así, mientras el gobierno estará compuesto por cinco concejales (María Asensi, Víctor Tarodo, Juan Mayordomo, Gisela Sáez y Silvia Casas) y la oposición por tres (Maite Pérez, María Dolores Lafont y Mari Carmen Bastante), el edil de Vox, Carlos Picón, se queda en tierra de nadie, ya que, en palabras de la futura alcaldesa, "lo poco que he hablado con él también lo ponía bastante fácil", así que se plantea una colaboración con el concejal de la formación ultraderechista, aunque desde fuera del gobierno municipal.