En medio de la renovación de la mayoría de su columna vertebral, el Fertiberia ha anunciado su segundo fichaje para la temporada del regreso a la liga Plenitude Asobal. Se trata del pivote Guillem Correro, que pasó cinco años en la cantera del FC Barcelona y, a sus 23 años, llega procedente del OAR Gràcia de Sabadell. "Estoy muy contento -admite el catalán-, por jugar la temporada que viene" en la máxima categoría del balonmano masculino español.

Con 1,79 metros de altura, el pivote explica que llega al BM Puerto para aportar "lo que sea necesario para ganar", sobre la base del "trabajo y el esfuerzo, porque creo que esa es la forma con la que van saliendo las cosas".

Club muy familiar

Correro reconoce que las claves para no dudar a la hora de fichar por el Fertiberia fueron "la confianza que me mostró el entrenador -Toni Malla-", así como las referencias de "muy familiar" que tiene sobre el club y que "gran parte del pueblo está volcado con el balonmano. Eso es muy importante para ayudar a que el equipo gane".

Guillem reconoce estar "muy ilusionado. Me gustan los retos y esto no deja de ser uno más. Además me han hablado muy bien de la afición y estoy deseando conocerla".

Pivote versátil

Sobre sus principales cualidades, su nuevo entrenador destaca su versatilidad. En palabras a Levante-EMV señala que "nuestro equipo se caracteriza porque los jugadores hace muchas cosas bien en diferentes fases y Guillem cumple con lo que buscamos". Otras características que le han abierto las puertas del Fertiberia son que es "aguerrido, fuerte en el trabajo estático y también sobre los espacios. Además, defensivamente nos aportará un buen avanzado y un buen trabajo en el segundo".

Pese a su llegada procedente de Primera Nacional, Malla señala que "cuenta con experiencia suficiente en la base con el FC Barcelona y en las selecciones españolas inferiores. Es un jugador que seguimos de hace tiempo y estoy convencido que hará un gran papel al equipo".