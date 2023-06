Carla y Núria afrontan con ilusión el inicio de su reinado

Quedan escasamente 24 horas para que Núria Bueno Caballero y la pequeña Carla Boix Sarió se conviertan, de forma oficial, en las nuevas Falleras Mayores de la Federación Junta Fallera de Sagunt (FJFS) para este ejercicio 2023-2024. Nervios, ilusión y, sobre todo, muchas ganas son algunos de los sentimientos que admiten estar teniendo en los días antes de ser proclamadas.

«Afronto el año con toda la ilusión, entusiasmo y responsabilidad que se tiene cuando tienes el privilegio y honor de representar a todo un colectivo fallero tan grande en número y sentimiento como el que conforma la FJFS. Estoy deseando vivir cada acto y disfrutarlo junto a las chicas y niñas que componen las distintas Cortes de Honor», afirma Núria Bueno.

Por su parte, su compañera de reinado, Carla Boix, señala que vivirá este año «con mucha alegría, ilusión y responsabilidad, con muchísimas ganas de seguir conociendo a fondo nuestra fiesta fallera y poder compartirla con todo el mundo», además, asegura que está deseando estar con todos los representantes infantiles con los que, junto a su Corte de Honor, «disfrutaremos de este 2024 todos juntos».

La proclamación tendrá lugar este sábado, 17 de junio, a las 20 horas, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Sagunt, un evento que Núria Bueno espera «con la expectación propia de quien lo ha vivido siempre como espectadora y ahora se convierte en protagonista de un acto tan importante y solemne donde se celebra, públicamente, el inicio de nuestro ejercicio como Falleras Mayores».

Carla cree que el acto del sábado es el que más le va a impresionar y Núria quiere que «todo salga perfecto»

Asimismo, Carla Boix señala: «Creo que este acto es el momento que más me va a impresionar, sobre todo cuando me nombre el alcalde como Fallera Mayor Infantil, porque yo he visto muchas veces este acto, pero jamás me hubiera imaginado que yo podría estar ahí alguna vez. Y es que este año, junto a mi Corte de Honor, hacemos un pequeño parón en nuestras comisiones para dedicarnos al 100% a la FJFS y a los niños y niñas de El Camp de Morvedre».

"Días moviditos"

En cuanto a los preparativos que están viviendo estos días las futuras representantes falleras junto a sus familia, Núria Bueno apunta: «Están siendo unos días intensos de emociones y nervios. Con la inquietud propia de quien quiere que todo salga perfecto en esta primera cita oficial del calendario fallero».

Por su parte, para Carla Boix «estos días están siendo muy moviditos, estamos con muchos preparativos, pruebas de vestidos, eligiendo muchas cosas y saboreando todas las muestras de cariño que estoy recibiendo» pero asegura que está «encantada» con todo lo que está viviendo.