La negativa de Junts per Benifairó a sellar un pacto de gobierno con el PP para desbancar al alcalde en funciones y cabeza de la lista más votada el 28M, Toni Sanfrancisco, "ni nos enfada ni nos molesta, simplemente no nos cuadra". Así valora la candidata popular, María José Peiró, las negociaciones previas al pleno de investidura de este sábado a las 11 horas, en las que el socialista recibirá por cuarta ocasión la vara de mando del ayuntamiento de les Valls.

Después de una campaña algo bronca entre el PSPV y la coalición Esquerra Republicana-Compromís, la alcaldable del PP apunta que "Junts nos dijo que cabía la posibilidad de pactar con nosotros, porque coincidimos en muchos puntos de nuestro programa y en que los intereses del Benifairó estaban por encima de las siglas". Sin embargo, "ayer -por este jueves- dieron un cambio surrealista y descartan un acuerdo por la alianza con Vox en la Generalitat", algo que Peiró considera "una excusa".

Según la popular, el verdadero motivo de esta negativa es que "ellos no son tan libres como nosotros. Yo pregunté a responsables de arriba del PP sobre un pacto con ERPV-Compromís y me dijeron que siguiera adelante, si consideraba que era la mejor para el pueblo y así lo hice". Sin embargo, en el caso de Junts per Benifairó "ha llegado el mandato de arriba" para tumbar la pinza contra Sanfrancisco. Peiró lamenta especialmente que, en las reuniones con la coalición nacionalista, "no nos dejaron ni defender nuestro proyecto", cuando "en las cuestiones que tienen que ver con el pueblo, es muy similar al suyo".

Sintonía en la oposición

Esta sintonía, según la candidata del PP, se hizo patente durante los últimos cuatro años, cuando "ha sido complicado hacer oposición con la gestión que hizo el alcalde de la mayoría absoluta. Está claro que en cuestiones de política general tenemos muchas discrepancias con Junts, pero en temas para el beneficio de Benifairó nos hemos apoyado y ellos saben cómo está el pueblo". Otra circunstancia que añade incredulidad a que la coalición de izquierdas facilite la alcaldía de Sanfrancisco es que "hace 12 años, cuando les necesitaba, también hicieron un pacto de gobierno, pero en las siguientes elecciones, cuando los socialistas ya tenían los votos suficientes, los dejaron tirados", apunta Peiró.

En cuanto a la firma de un pacto de gobierno entre PSPV y Junts, que a menos de 24 horas del pleno de investidura no se ha producido, la candidata popular cree que el alcalde en funciones "una vez que ha superado los nervios por la posibilidad de un acuerdo que le dejara sin vara de mando, le va a dar igual gobernar en solitario".

El partido que más creció

Más allá de los vericuetos de la negociación política, María José Peiro no quiere dejar pasar la oportunidad de recordar que el 28M "fuimos el partido que más creció con 124 votos más, la mayoría de socialistas de toda la vida que ven cómo está el pueblo. Nosotros seguiremos como hasta ahora, ne decaeremos en nuestro objetivo de que Benifairó esté cada vez mejor".