Vecinos de Gilet urgen a acabar la antena móvil tras 8 años sin cobertura telefónica

Los vecinos de las urbanizaciones la Calderona, el Clot del Oliver y la Vidriera han solicitado al alcalde de Gilet, Salva Costa, que "agilice la puesta en marcha de la antena de telefonía móvil por cuestiones de necesidad. Es inviable pasar otro verano más sin cobertura móvil", explicaban. Esto contrasta con la demanda de los residentes en Sant Esperit, que están en pie de guerra contra esta instalación que dista de 40 a 50 metros de algunas viviendas, por lo que solicitan un cambio de ubicación.

Mientras unos sí la quieren en ese entorno y otros no, lo cierto es que más de 1.000 residentes siguen sin cobertura móvil desde 2015 , una cifra que llegó a superar los 3.000 afectados, pero que pudo paliarse con la instalación de un repetidor en las proximidades del parque de Sant Esperit, de manera provisional, durante la pandemia, que ahora, vecinos de estas tres urbanizaciones esperan que se retire una vez quede instalada la antena definitiva.

Según la presidenta de la Calderona, "cada día que pasa nos sentimos más aislados y más desprotegidos, ya que es inviable poder hablar por teléfono si no tienes uno fijo en casa. Hoy, la telefonía es un servicio indispensable del que se nos está privando y eso ya ha acarreado situaciones dantescas que no pueden volver a repetirse", explicaba Montse Rey. La última, según explica, fue el atropello de una niña que tuvo que se trasladada al Hospital de Sagunt por un vecino, porque no se podía contactar en ese momento del accidente con la ambulancia. También hay que recordar el fallecimiento de otro vecino porque el servicio medico llegó tarde. No poder contactar con ambulancias, bomberos o con familiares para que te saquen de una situación complicada o de emergencia es muy grave", añadía.

La portavoz vecinal advertía que la población de Gilet se multiplica en verano, se incrementa el número de senderistas, aficionados a la bici; "si tienen un accidente, hay dificultades para poder contactar o comunicarse a causa de la falta de cobertura, algo muy serio". "Son casi diez años padeciendo esta situación y creo que ya toda poner solución".

No obstante, Rey ponía en valor el trabajo que se está realizando desde el ayuntamiento, "somos conscientes de que se ha buscado la mejor solución por parte del equipo de gobierno", por eso, "no entendemos tantas piedras en el camino". A este respecto desde las tres urbanizaciones se recordaba que "el proyecto cuenta con el visto bueno de la conselleria, se ubicará en terrenos públicos y tampoco hay estudios que recoja los efectos nocivos de este tipo de antenas como alegan. Podemos entender que algunos no les guste, como a otros que tienen que convivir con líneas de media tensión; pero este tipo de instalaciones son necesarias", insistía la representante de los propietarios de esta zona, "porque de la cobertura depende en muchos casos nuestra protección y seguridad".

Obras en marcha

En cuanto a los trabajos que se están llevando a cabo, ya se ha finalizado el camino imprescindible para hacer accesible la subida de la grúa hasta la zona donde se va a instalar la antena, además de las zanjas pertinentes para dotar de electricidad la zona.

"Sabotajes continuos"

Ahora se espera ya la llegada de la maquinaria pesada para montarla, una actuación que tiene previsto finaliza en unos 20 días. Sin embargo, la obra no ha estado ausente de polémica. El alcalde Salva Costa habla de un "sabotajes continuos". "Se les han cortado los latiguillos a las máquinas que estaban asfaltando el camino, retrasando la obra varios días. También se ha acusado a la empresa de hacer un uso indebido de la luz y ahora han pintado sobre el pavimento mi apellido", explicaba el alcalde en funciones, quien ya veía la luz al final del túnel, después de años intentando solucionar la falta de cobertura, una solución que está más cerca que nunca.