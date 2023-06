El parque comercial VidaNova Parc, en colaboración con el CB Puerto, organiza la IV edición del 3x3 Street Basket, que tendrá lugar este sábado entre las 10 y las 13.30 horas. Como en años anteriores, esta competición está abierta al público, desde clubes federados hasta grupos amateurs, pues está ideada como una jornada lúdica de encuentro de los amantes del baloncesto. Los inscritos se repartirán en seis categorías de edad.

Esta cita también servirá para poner en valor la excelente temporada completada por el CB Puerto, cuyo primer equipo disputó el play off de ascenso a LEB Plata. "Aunque no pudo ser y no hubo mucha suerte en esos partidos decisivos, la ciudad se siente orgullosa del equipo. VidaNova Parc también quiere expresar su reconocimiento al baloncesto local. Esta nueva edición del 3x3 es una cita excelente para disfrutar de una mañana de baloncesto y reconocer al CB Puerto de Sagunto", comentado el gerente del parque comercial, Arsenio Miñán.

Partidos de 8 minutos

Los equipos participantes estarán compuestos por un máximo de cuatro jugadores y los partidos tendrán una duración de ocho minutos. Habrá dos canchas para agilizar la competición y que se cumpla la previsión de horarios.