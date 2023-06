Vasco, 23 años, 1,91 metros de altura y zurdo. Esas son las principales características del último fichaje anunciado por el Fertiberia BM Puerto, Lander Simón. Según su nuevo entrenador, Toni Malla, «le seguimos desde hace tiempo. Su evolución es patente en sus últimas temporadas. Creemos que es el complemento perfecto para acompañar a Álvaro del Valle en el lateral derecho».

El debutante en Asobal reconoce su felicidad por «la oportunidad que me ofrece el club» y sus «muchas ganas de empezar esta nueva experiencia». El jugador formado en las canteras del BM Muskiz y el BM Urduliz apunta que «todos los que han pasado por el club me ha hablado muy bien de todo lo relacionado con el Fertiberia BM Puerto Sagunto». Esas referencias, junto al proyecto deportivo, «han hecho que me decida por venir», añade Lander.

Lanzamiento, polivalencia, actitud y compromiso

Sobre el sueño de jugar en Asobal, el lateral derecho apunta que «desde pequeño tuve esa ilusión y objetivo, que este año se cumplirá. Ojalá de la mejor forma posible, logrando todos las metas propuestas». Su aportación al equipo se centrará en «algo de lanzamiento a media distancia y polivalencia tanto en ataque como en defensa, pero, sobre todo, mucha actitud y compromiso».

En la inevitable referencia a la afición, Lander Simón señala que «no solo crea un ambiente extraordinario en el pabellón, sino que también acompaña al equipo fuera de casa. Es una gran afición, que espero que siga siendo ese jugador número 8 que tanto hace falta y que ojalá podamos celebrar muchas victorias juntos».