El primer pleno del nuevo mandato de Sagunt ya tiene fecha. Será el próximo lunes, día 26.

A las 13 horas, la corporación se reunirá en un pleno extraordinario con el fin de seleccionar las personas que formarán las mesas electorales y suplentes de las próximas elecciones generales previstas para el domingo 23 de julio.

Además, la sesión se aprovechará para aprobar un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Canet d' en Berenguer en materia de acceso a una aplicación de control horario del personal municipal que ha desarrollado un técnico informático del consistorio canetero.

Al dar este último paso, desde el gobierno municipal de Sagunt se quieren aprovechar "los buenos resultados" que está dando esa aplicación para regular el día a día de funcionarios y personal laboral.

Así lo explicaba a preguntas de Levante-EMV, la edil de Personal, María José Carrera. "Al estar hecho desde la administración para la administración, da todos los servicios que necesitamos desde el departamento", apunta.

De este modo, se quiere empezar a trabajar con esa nueva aplicación, después de una experiencia previa no del todo satisfactoria. Como asegura Carrera, "hemos tenido un sistema de prueba durante un año, pero no nos ha convencido porque tenía muchos fallos y no se acoplaba a nuestras necesidades de recursos humanos; de ahí la apuesta por este convenio", afirma.