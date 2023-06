Lamentamos profundamente las palabras vertidas en este medio por el concejal de EU, Luis Salvador, donde calificaba el acuerdo de gobierno entre el PSPV-PSOE y VPC de “Paripé”.

Estamos convencidos de que son fruto de un despecho político. Se puede comprender que los malos resultados obtenidos en las últimas elecciones puedan causar esta reacción y que cueste aceptar un hecho incontestable: a Canet d´en Berenguer no le convence EU Canet, y a los datos nos remitimos, han obtenido 240 votos sobre un total de 3418 votos. Sin embargo, es incomprensible que un líder de la izquierda utilice descalificaciones para referirse a un pacto de legislatura legítimo, democrático y que responde a la voluntad popular.

Debería reflexionar y sopesar que, tal vez, los vecinos y vecinas de Canet hayan podido castigar la falta de propuestas para mejorar el municipio además de una campaña política dirigida exclusivamente a atacar al eslabón más débil de la cadena, al trabajador o trabajadora municipal. Algo totalmente inaudito para un partido que se vanagloria de ser “la izquierda de siempre, la que apoya a los trabajadores y lo público, sin bandos, ni discriminaciones”. En cambio, su campaña demuestra lo contrario.

Los vecinos y vecinas de Canet no se merecen un cargo público que antes de ofrecer esfuerzo, trabajo, gestión, mejoras y proyectos, ponga encima de la mesa como requisito indispensable para pactar, una tenencia de alcaldía y acudir presencialmente de forma esporádica al consistorio bajo las mismas condiciones económicas que otros con mayor dedicación. Eso es lo que se encontró el PSPV-PSOE de Canet en la primera reunión mantenida con usted para buscar un posible acuerdo de gobierno. Una participación en el gobierno, a la que usted y solo usted, ha cerrado la puerta, tal y como verbalizó en el pleno de investidura, dejando claro que su sitio estaba en la oposición, mientras que nosotros la seguimos manteniendo abierta con la intención de sumar.

El PSPV de Canet piensa en sus vecinos y vecinas, y en su futuro, por eso nunca rechaza un acuerdo de progreso, sí a posibles socios que cuando las cosas las hacemos bien, es cosa de todos, y cuando no, es culpa del PSPV. Esto es lo que ha hecho usted en campaña, desprestigiar el trabajo de sus socios de gobierno en la pasada legislatura y en concreto, el del PSPV. Señor Salvador, ¿Si lo hacíamos tan mal por qué no se salió del equipo de gobierno? ¿Qué interés le motivaba para seguir?, creo que lo tendría que explicar.

Entendemos que la alianza de izquierdas y de progreso no se firma simplemente porque alguien porte unas siglas determinadas, eso sería una frivolidad que no se merece el municipio. El PSPV de Canet busca los mejores gestores para realizar la mejor gestión posible, con ganas de trabajar y de transformar, que aporte y sume con propuesta y con un claro compromiso de gobernar y lealtad a un acuerdo. Y visto lo visto, no estamos ante ese caso.

Por otro lado, es incomprensible que falte el respecto a VPC y a sus votantes, tildando de “socio fácil” a una agrupación política que le ha doblado en votos, que ha sido la tercera fuerza más votada y que también representa a vecinos y vecinas de Canet. Salvo que lo haga por resentimiento, no hay otra explicación. ¿Qué clase de fuerza política critica la decisión y aspiraciones expresadas por su convecinos/as y desmerece e insulta a sus representantes cuando no llevan ni 5 días investidos? ¿Qué clase de representante tienen los votantes de EU cuando utiliza los términos que le aplicaron a él mismo en el 2019 cuando firmó acuerdo con PSPV? En aquel momento, el PP tildaba a EU Canet de socio fácil, un votador del sí, casualmente lo que manifiesta usted de VPC. Por lo que vemos, se siente cómodo en el mismo papel que usted antes criticaba. Y por último, ¿Esta es la oposición constructiva a la que usted se comprometía en el pleno de investidura, tildando de paripé, sin haber comenzado la legislatura, un pacto de gobierno respaldado por casi el 50% de los votantes de Canet?

La memoria es frágil, Sr. Salvador, pero el pueblo no olvida y las urnas han mostrado su veredicto, mal que le pese.