Las sedes de UGT en la comarca también se sumaron al Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+ con las banderas arcoiris en sus balcones y puertas. Además, los afiliados que se acercaron por alguno de estos locales recibieron una bolsa de playa, una pulsera y un díptico explicativo sobre el origen de esta conmemoración, que se remonta a los disturbios en Nueva York como respuesta a la persecución de la homosexualidad.

El sindicato también puso una mesa informativa en su sede de Sagunt, en la que no faltó el concejal de Políticas LGTBIQ+, Raúl Palmero, quien cambió impresiones con la secretaria comarcal de UGT, Pilar Tarragón, sobre el presente y el futuro de la delegación municipal.

Criminalización

Desde UGT, “consideramos importante recordar las primeras luchas del colectivo en EE UU y en el mundo, pero también señalar que aún existen gran cantidad de países que criminalizan otras formas sexuales que no sean las tradicionales. En España -añade Tarragón- también es importante defender los derechos ya conseguidos y no dar ni un paso atrás”.

La responsable del sindicato en el Camp de Morvedre explica que “los discursos de odio siempre incitan a la violencia y la Constitución Española recoge la no discriminación, pero algunos partidos políticos lo han olvidando y se permiten colgar pancartas tirando a la basura movimientos sociales como la comunidad LGTBI, entre otros. Esto no lo podemos permitir y por eso en esta conmemoración es importante para decir no a la discriminación, no a los discursos de odio y no a la violencia”.