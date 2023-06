Once amigos son los encargados de organizar las fiestas patronales de Benavites. Puede parecer una circunstancia repetida en muchos municipios, pero no es lo habitual, al menos, en esta localidad del Camp de Morvedre. La ausencia de los quintos de 22 años que, normalmente, organizan los festejos, ha dado lugar a esta circunstancia anómala que permitirá, no obstante, que las fiestas patronales lleguen puntuales a su cita con la población de Benavites. Entre el 28 de junio y el 9 de julio, coincidiendo con el inicio del verano, la localidad celebra sus fiestas patronales con actividades para todas las edades.

Según explican los festeros, han conformado un «grupo de diferentes quintas y nacionalidades» para llevar adelante un programa de fiestas «ilusionante» aunando «experiencia, nuevas tecnologías y muchísima ilusión». En definitiva, han preparado un compendio de actos «donde tienen cabida todos, desde los más pequeños hasta los mas mayores», por lo que animan a todos a participar. «Acogemos a todos los que quieran venir —, expresan—. Benavites está abierta para todos». Las fiesta recuperan la cabalgata en el día de Santa Paula con premios a los mejores disfraces Las organizan en colaboración el Ayuntamiento de Benavites. Su alcalde, Carlos Gil, ha querido destacar la coincidencia del inicio del verano con las fiestas. «Cambiar de la noche a la mañana el despertador, los exámenes y las responsabilidades de cada día por los toros, las orquestas o las esperadas calderas es un lujo del que pocos pueblos pueden presumir con tanta inmediatez como hacemos los benaviters». Actos más destacados Aunque los festejos duren más de diez días, destacan los dos domingos: el del 2 de julio en honor al patrón Sant Pau y el del 9 de julio dedicado a la Mare de Déu dels Àngels. En ambas jornadas, se celebrará la misa por la mañana y, por la tarde, tendrá lugar la solemne procesión. Otro de los días marcados en rojo en el calendario de festejos es el lunes de Santa Paula (3 de julio): el día de las calderas que, en este 2023, estarán elaboradas por el maestro calderero Javier Palasí. De hecho, los festeros aseguran que «no hay mejor caldera que la de Benavites». Ese mismo día se realizará un homenaje póstumo a Ramón Barberá, el antiguo calderero de quien Palasí recogió el testigo. Javi Palasí será el maestro calderero, el encargado de elaborar «las mejores calderas que se pueden probar» Desde primera hora de la mañana, la fiesta y la diversión se concentrarán en la plaza dels Horts donde se podrá ‘torrar’ el almuerzo alrededor de las calderas. Después de coger fuerzas, hay preparada una batucada y las tradicionales ‘cucanyes’. Tras disfrutar del sabor de las calderas, habrá música para bailar y juegos para los más pequeños sin olvidarse de la ‘xopa’ de vino acompañados por la Telesio’s Band. A partir de las 17 horas, la música correrá a cargo de la orquesta Sauró que precederá a la cabalgata, una tradición que se recupera en este 2023 con premios para los mejores disfraces. Actividades para todos La programación de las fiestas patronales de Benavites ha preparado actividades para todos. El martes 4 de julio, es el Día de los Mayores; una jornada en la que habrá comida para estos, un tributo musical de los años 60 y 70, la actuación de la Tia Visantica, un concurso de tortilla de patatas y allioli y el espectáculo musical ‘Tu cara és de Bena’. Por su parte, los jóvenes serán los protagonistas del 5 de julio con el Día de los Quintos. El grupo ha preparado una jornada intensa con despertà, almuerzo, charanga, cervezas y la tradicional comida. Por la tarde, hay sesión taurina de vacas y, a continuación, sesión de Dj’s, cena de sobaquillo, bingo y discomóvil. Una jornada más tarde, la del 6 de julio, se celebra el Día de la Germanor con actividades gastronómicas, musicales, deportivas y festivas. No faltarán los festejos taurinos con el Día de la peña ‘Bou de Juliol’ (día 1), el Día de la peña ‘Frente Boquerón’ (7 de julio) o la jornada ‘Bou del Poble’, en la jornada del 8 de julio, que incluirá una cata de vinos, la actuación de Entre Flamencos y la orquesta Avenida Sur.