Uno de los principales aparcamientos que hay junto a la playa del Port de Sagunt seguirá este verano sin poder acondicionarse, como demandan desde hace tiempo los usuarios de la zona y han reclamado recientemente varios partidos como PP y Vox. La razón es la negativa de la Demarcación de Costas de València a que el ayuntamiento actúe en esa dirección.

Como explican desde el gobierno municipal, el consistorio “ya ha pedido permiso varias veces para intervenir en este espacio y Costas siempre nos lo ha denegado". Por ello, estas mismas fuentes subrayan que “acondicionar estos terrenos como aparcamiento no es una opción".

Según remarcan, "desde el punto de vista de Costas, ese espacio no debería ser un parquin. Si ellos actúan, será para cerrarlo". Así, se reconoce que "hasta no lograr la cesión del paseo, no se podrá actuar" y se da por seguro que "todo este verano" la zona "seguirá igual".

Abandono "lamentable"

Estas circunstancias no han impedido la denuncia por parte de la oposición del "lamentable estado de abandono" que presenta este "mal llamado parquin", en palabras de la portavoz popular, Maribel Sáez. Cuando mayor necesidad hay de disponer de plazas de estacionamiento en esta zona, "tenemos un descampado que alivia bastante el problema" y achaca su estado "a que el equipo de gobierno no realiza una actuación integral para tenerlo en condiciones. Es ejemplo e imagen de lo que pasa en toda la ciudad", añade la líder del PP, quien lamenta que "están acostumbrados a darnos gato por liebre, deuda por gestión y descampado por parquin. Nos venden el envase y no el contenido real".

Sáez reitera que un acondicionamiento de este espacio "aumentaría las plazas de aparcamiento y permitiría estacionar en condiciones de seguridad vial, ya que el estado actual puede provocar accidentes a vehículos y personas, y de salubridad, ya que el polvo que genera en seco y los charcos cuando llueve, son un caldo de cultivo perfecto para alergias y plagas de mosquitos, entre otras".

Ciudad turística

La popular cree que "esta mala imagen para una ciudad que quiere venderse como turística no se puede consentir. La mala gestión la pagan los vecinos, los turistas o los hosteleros, que año tras año ven como los ningunean sin darles soluciones". Sáez también señala que, además de este espacio, "a pocos metros tienen una solución que tampoco quieren realizar que es, el solar detrás de CiudadMar, que el ayuntamiento expropió y está a espera de su venta, lo que no es una excusa. Se puede habilitar, mientras alguien la compre, pero hay que hacerlo ya".