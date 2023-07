Los plenos de organización de los ayuntamientos, más concretamente el punto sobre los sueldos de los concejales y asesores, suelen provocar los primeros debates 'calientes' en los mandatos municipales, pero en el caso de Sagunt se solventó en unos pocos minutos en los que solo intervinieron desde la oposición. La sesión, convocada a primera hora de la mañana, fue como la seda a la hora de tratar la periodicidad de los plenos ordinarios, la creación de las comisiones permanentes y especiales, la representación en organizaciones externas o las incompatibilidades de un par de miembros de la corporación, más allá de alguna abstención, pero fue con las retribuciones cuando el portavoz de Compromís, Pepe Gil, no dejó pasar la oportunidad de ejercer de oposición tras ocho años en el gobierno con los mismos socios que ahora dirigen la gestión del consistorio.

"Parece que se quiera llevar este punto tan importante de tapadillo", empezó el nacionalista, quien explicó que, aunque no apareciera de forma expresa, la propuesta de PSPV y EU-Podem "supone actualizar los salarios al Reglamento Orgánico Municipal (ROM)". Este documento fue aprobado en 2010 por el PP y la entonces SP para equiparar la nómina del alcalde con la de un director general de la Generalitat, la de los tenientes de alcalde a un jefe de unidad, la de los concejales de delegación a un jefe de servicio y la del resto de ediles a un jefe de sección. Así y teniendo en cuenta que hace menos de un año ya se dio luz verde a un incremento salarial del 2,5 % en consonancia con los empleados públicos, "lo que se pretende aprobar hoy son aumentos de entre el 10 % y el 14 %", respecto a esa revalorización que entró en vigor a principios de 2023.

Gil insistió en que esta actualización de sueldos "sería lógica si la situación económica fuera boyante", pero, según recordó, "venimos de dos años de números rojos y el pasado fue un milagro que acabara con saldo positivo; hay 15 millones de euros en inversiones que no se han podido ejecutar y el incumplimiento de plazos con algunas obras financiadas con fondos europeos pueden costar al ayuntamiento entre 1,5 y 2 millones. Además -abundó el valencianista- este incremento no se contempla en el presupuesto, así que habría que aplazarlo hasta 2024". Pepe Gil se preguntó también "qué pensará la ciudadanía cuando ve que su sueldo apenas sube y aquí ya es la segunda vez este año".

Subida "exagerada"

Iniciativa Porteña fue el otro grupo que criticó la medida y empezó por alertar a los "concejales más jóvenes, que no aprendan de esta política que no es limpia", en palabras de Manuel González. Sobre esta "subida exagerada", que el segregacionista calculó entre un 4,6 % para los concejales liberados de la oposición y un 15,6 % para los tenientes de alcalde desde 2022, reconoció que "es verdad que son las tablas recogidas en el ROM -que su formación aprobó desde el gobierno municipal hace más de una década-, pero nadie las había aplicado, porque creo que fueron un error".

Tras ofrecer sus propias estimaciones que elevan los sueldos anuales del alcalde a los 63.770 euros, de los tenientes de alcalde por encima de los 49.000 euros y de los concejales liberados en el entorno de los 45.000 euros, González lamentó que "es una subida que se adopta sin transparencia y es irrespetuosa con el pleno. La ciudadanía no merece que las cosas se hagan así", apuntó el portavoz de IP, que planteó sin éxito que los salarios políticos "se queden como están".

Sin réplica a las acusaciones vertidas desde la oposición, el gobierno compuesto por PSPV y EU-Podem votó a favor de la propuesta, mientras que los restantes 11 ediles se posicionaron en contra. A la conclusión del pleno, sí hubo aclaraciones de fuentes municipales a preguntas de Levante-EMV. "Es importante matizar que no se aprueba una subida de sueldos, sino que se elimina la limitación que existía respecto al ROM". Además, "estos salarios siguen por debajo de ayuntamientos como Paterna o Vila-real".

Estas mismas fuentes añaden respecto a las retribuciones del alcalde que "suben cerca de un 7 %, pero todavía va a haber más de 20 funcionarios del ayuntamiento que cobren más". Como justificación, desde el consistorio señalan que "estamos con la inflación controlada, es una época de crecimiento económico y creación de puestos de trabajo, además de que vienen por delante gestiones de mucha responsabilidad, como las relacionadas con la gigafactoría de Volkswagen, así que hemos creído que era el momento de eliminar la autolimitación que se aplicaba al ROM".

Tema "desagradable"

Sobre el silencio del bipartito durante el pleno, estas mismas fuentes señalan que "es un tema desagradable que da pie a la demagogia y decidimos que no queríamos entrar. Además, en la junta de portavoces tanto el PP como Vox nos confirmaron que no iban a intervenir, porque no era un asunto que diera pie al debate, y no esperábamos que Pepe Gil lo hiciera".