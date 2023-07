El pleno de organización interna del Ayuntamiento de Sagunt está generando mucho más debate una vez acabado que durante su desarrollo. Otro de los que guardó silencio en la sesión fue Roberto Rovira (EU-Podem), único socio de los socialistas en el gobierno municipal, quien reconoce ahora que "la aplicación estricta del ROM -a la que se dio luz verde por no ponerle ninguna limitación- supone una subida desproporcionada de los sueldos que no compartimos".

En cualquier caso, el edil defiende que en el pleno "no se acordó en ningún punto la subida salarial de concejales/as, alcalde y asesores/as. Lo que constaba en el expediente era la fijación de indemnizaciones a los miembros de la corporación y la asignación a los partidos políticos, que apoyamos porque prácticamente no supone variación".

Rovira explica que el Reglamento Orgánico Municipal se aprobó por el gobierno PP-IP con los votos en contra de EU, PSPV y Compromís. Este documento establecía equivalencias entre las tablas salariales del ayuntamiento y del personal de la Generalitat, pero, en los plenos de organización cada cuatro años, "se han venido aprobando salarios inferiores, en lugar de aplicar el ROM". En este periodo, según recuerda el edil, estos emolumentos "han estado congelados durante 10 años para alcalde, concejales/as y asesores/as".

Sin responsabilidad

El segundo teniente de alcalde también explica que "la responsabilidad de llevar esos acuerdos al pleno no depende de ninguna delegación que EU-Podem, sino, en este caso, de la secretaría general. El no llevar un punto sobre los salarios significa la aplicación automática de las tablas salariales del ROM". Este supone un incremento "desproporcionado", según insiste Rovira, "sobre todo en el caso de los asesores/as".

Decisión unilateral

Además de pedir los datos al departamento de Personal para "conocerlos con exactitud", el concejal apunta que el pacto de gobierno con los socialistas "no contempla aplicar estrictamente el ROM en este tema y tampoco ha habido un acuerdo posterior al respecto". Así Rovira reitera que "la decisión no ha sido nuestra ni del equipo de gobierno en su conjunto", antes de insistir en que en el pleno "no se produjo ninguna votación sobre el aumento salarial y quien diga lo contrario no dice la verdad".