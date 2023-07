El Ayuntamiento de Sagunt da un nuevo impulso al barrio con la recuperación del Consejo de Baladre. Esta herramienta, según fuentes municipales, nace como respuesta a una petición demandada por todas las asociaciones de la zona para atender las necesidades y problemas de los vecinos.

El Consejo, cuyas reuniones se harán cada mes o mes y medio, está formado por miembros del tejido asociativo de Baladre y en diversos momentos contará con la comunidad educativa, el departamento de Servicios Sociales o la empresa municipal SAG. A su vez, se activarán proyectos de participación ciudadana, así como campañas cívicas, medioambientales, de movilidad o limpieza y jardinería.

El alcalde, Darío Moreno, ha recalcado que «es una herramienta para mejorar la participación ciudadana, la convivencia y la vida de barrio». También ha explicado que en el anterior mandato se consiguió financiación europea para llevar a cabo la modernización y rehabilitación de la zona, de modo se ha empezado por la parte de la avenida Advocat Fausto Caruana y «las siguientes fases irán actuando en el resto». El alcalde ha hecho hincapié en la importancia de concienciar a la ciudadanía: «Se trata de que todo este cambio de infraestructuras y de inversión vaya acorde a una transformación social de algo que parece que se haya perdido, que es esa sensación de barrio».

Raúl Palmero, teniente alcalde de Baladre, ha explicado: «Yo creo que es el momento para darle un impulso, creemos firmemente que en el barrio hay un margen de mejora y en eso vamos a estar». Asimismo, también ha recordado la labor realizada en la legislatura pasada con el macroproyecto del Área de Regeneración y Renovación Urbana y Rural (ARRUR). Palmero destaca este hecho porque han sido «más de 13 millones de euros que se van a invertir en el barrio. Se van a hacer por fases». Se va a actuar en «cosas tan importantes como la impermeabilización de los techos, la canalización, las zonas comunes o, por ejemplo, los ascensores». También ha puesto en valor que el Consejo va a estar basado en el respeto y la tolerancia, donde todo el mundo tenga cabida y entre todas las personas consensuen los asuntos.

Apoyo vecinal

Desde las asociaciones que conforman el Consejo, Óscar Jiménez, de Pueblo Unido, ha expresado «que estas iniciativas que se prometen en campaña y que luchan por la igualdad se vean de forma concisa en acciones como éstas». También ha indicado «que desde la entidad contribuiremos de forma positiva en todo lo que podamos».

El presidente de la Asociación de Vecinos Baladre, Francisco García, ha indicado «que este barrio necesita no solamente esto, sino muchísimo más porque está muy deteriorado». También ha explicado: «Ahora hay un proyecto muy bonito por mediación del Ayuntamiento, de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) y de la Unión Europea». «Se van a hacer una serie de obras muy importantes», que van a permitir a las personas mayores y personas con discapacidad bajar a la calle, ya que no ahora no tienen ascensor.

A la presentación, que ha tenido lugar este miércoles 5 de julio también han acudido representantes de la Comunidad Musulmana y la Asociación Cultural Falla Baladre pero también participan en el Consejo las asociaciones Mujeres Gitanas Príncipe de Paz y Mujeres de Baladre.