El PSPV-PSOE recupera la alcaldía después de 12 años y tres legislaturas. ¿A qué atribuye este cambio de color político en la institución?

Sin duda se debe a la presentación de una lista que ofrece confianza y cercanía a la ciudadanía, combinando experiencia (cinco de sus miembros ya han estado en el consistorio) con juventud y capacidad probada en puestos complejos de gestión. Como es natural en entornos como el que nos ocupa, la gente vota a quién más confianza le merece y estamos convencidos de que no les defraudaremos.

¿Cómo han encontrado los socialistas el pueblo y el ayuntamiento después de tanto años sin gobernar?

Es cierto que con los gobiernos del Botanic en la Generalitat y la entrada de nuestro vecino Toni Gaspar en la dirección de la Diputación hace ocho años, la distribución de recursos a los municipios ha sido mucho más justa y razonable. Si además eliminamos la corrupción que dominó los anteriores gobiernos en ambas instituciones, nos encontramos con que los recursos recibidos actualmente llegan a triplicar lo se recibía anteriormente. Y esto tiene que notarse, aunque los tiempos en la administración son muuuuuy largos a veces. El anterior gobierno de Petres ya ha dispuesto de estos recursos y, como no podría ser de otro modo, se ha notado en múltiples proyectos, de los cuales compartimos buena parte y completaremos algunos que han quedado en fase muy inicial. Entiendo que toca darles las gracias por su trabajo y por haber dejado las cuentas bastante saneadas.

¿Cuáles son los necesidades más inminentes en las que se van a poner a trabajar?

Lamentablemente, las necesidades del municipio son muchas y necesitaríamos un monográfico para exponerlas todas. Pero nuestra prioridad es, sin duda, la de facilitar el bienestar a nuestros vecinos, empezando por los mayores tratando de crear un centro de día muy necesario ya, y terminando por mejorar nuestras instalaciones en el colegio, polideportivo y tratando de habilitar nuevos espacios de convivencia para asociaciones y eventos.

¿Qué proyectos tiene pensado desarrollar en este mandato político?

Como decía antes, los tiempos en la administración son a veces demasiado largos. No obstante, nos sentiríamos satisfechos si fuéramos capaces de gestionar la puesta en marcha del centro de día, completar la remodelación del Castillo, conseguir un salón de actos digno para este municipio y completar en PGOU. Y no son los únicos, por supuesto.

¿Qué ha supuesto para usted obtener la vara de mando? Y ¿qué alcalde va a tener Petrés en estos cuatro años?

Entiendo que Petrés va a ser afortunado en al menos estos cuatro años, porque no va a tener un alcalde sino un equipo de gobierno. Me pregunta en singular y yo siempre le responderé en plural, porque yo no sería alcalde de no contar con este grupo, que no se limita a los concejales, si no que va más allá. Me han pasado una vara que dicen “de mando”, pero yo entiendo que es más bien una “batuta de dirección” y mi función será conseguir que la armonía se coordine lo mejor posible, ya que los músicos valen mucho y la música suena muy bien.