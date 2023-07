Fa uns mesos vam tindre la sort de fer la trobada comarcal de cronistes i investigadors al Port de Sagunt. Poguérem, junt amb el president dels Cronistes del Regne de València José Ramon Sanchis, emocionar-nos amb la riquesa del patrimoni industrial que envolta esta part de la comarca.

També tinguérem temps per a plorar per la realitat d’un element patrimonial que ens preocupa: l’Arxiu Industrial del Port de Sagunt. Hi ha gent que pensa que els cronistes comarcals no saben d’arxius i es preocupen solament per la riquesa de les esglésies o per les runes del seu poble. Tal volta, no entenen que es passen la major part del temps en centres arxivístics de tota classe com a investigadors i investigadores. Per eixe motiu, la sort de qualsevol arxiu, i sobretot si és comarcal, preocupa al món dels cronistes.

La situació de l’Arxiu Industrial del Port de Sagunt clama al cel. Són massa anys de silenci i de tindre embalada la seua documentació. Potser eixa realitat no importe més que a uns centenars de persones, però entre elles estan els cronistes. Per esta raó, aquell dia de la Trobada digueren amb contundència que l’Arxiu Industrial no pot esperar més sense un lloc digne. El manifest no sé si contenia les paraules més encertades ni les frases més efectives. Tampoc sempre els titulars de la premsa fan justícia a tot el que s’acorda. Independentment del text, el més important és que estava ple d’estima i preocupació per l’Arxiu Industrial. Ningú pot dubtar-ho. En les línies, s’exposava la necessitat immediata de situar-lo en un espai que permeta la correcta conservació i que es pose a l’abast de la investigació. En eixe repte i eixa reclamació es trobaran els cronistes i les cronistes. Estaran sempre al costat dels grups i de les persones que així ho defenguen. Massa temps s’ha perdut sense que puguen sorgir tesis i investigacions amb l’Arxiu. Prou de temps ha passat sense que la memòria obrera i industrial es puga recuperar estudiant documents.

Les prioritats que hi ha per a recuperar el patrimoni industrial són moltes, però n’hi ha una que és essencial. Es tracta de la recuperació de l’Arxiu Industrial del Port de Sagunt. La resta, com el Museu Industrial i de la Memòria Obrera i moltes altres, són necessàries i importants però no tan prioritària com eixa.

Tal vegada la frase no l’entenguen molts i moltes, però no hi ha res tan necessari com obrir i tindre cura per l’Arxiu Industrial des d’un espai fix. Els cronistes i investigadors i investigadores, consideraren que no és bo barrejar-lo amb el Museu Industrial. És clar que els dos projectes es retroalimenten i necessiten. Tanmateix, no sabem, si s’uniren des del principi en un espai, si acabaran per limitar un a l’altre. No obstant això, no deixa de ser una apreciació que no es vol que frene de cap manera la creació d’una seu per a l’Arxiu.

Tal vegada el Museu pot esperar i instal·lar-se allí ja l’Arxiu. Tal volta hi ha algun espai alternatiu digne que ràpidament es puga aprofitar per a posar en funcionament ja l’Arxiu. Siga com siga, l’Arxiu necessita un lloc i no pot esperar. Potser ja s’ha arribat tard. Confiem que no.

Esperem que no es perda massa temps a prioritzar per damunt de tot l’Arxiu Industrial. Donar-li preferència a les necessitats urgents és la millor manera de no perdre el patrimoni industrial. Sobretot és l’actitud que cal tindre per a deixar de plorar per un dels millors arxius industrials de l’Estat.