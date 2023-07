Quejas en Algar por la falta de respuestas del ayuntamiento

"¡Toc, toc, toc! ¿Hay alguien en el Ayuntamiento de Algar de Palància?" Así presenta su queja Ximo Morlanés, vocal de la Asociación Cultural Urbanización Montes del Palancia, que lleva más de siete meses a la espera de respuestas por parte del ayuntamiento a la petición de disponer de un local como sede de este colectivo. Pero más allá de esta solicitud concreta, este vecino lamenta que "me ha pasado con esto, pero también con otros temas, que mando escritos -al consistorio- por medio de la sede electrónica y todavía no he recibido ninguna contestación".

Morlanés explica que "hemos seguido todos los cauces administrativos para constituirnos como asociación y darnos de alta en los servicios administrativos del ayuntamiento, pero nos hemos encontrado que al otro lado no hay señales de vida". Sobre el cambio que podría suponer en esta materia el relevo en el gobienro municipal, este vecino de la urbanización Montes del Palancia precisa que "no se trata de una cuestión política, sino administrativa. Y no me vale la excusa de que se trata de un pueblo pequeño o que falta personal, porque la ley sobre las administraciones públicas marca unos plazos muy claros para todas a la hora de dictar resoluciones expresas". El Síndic de Greuges es uno de los grandes defensores del cumplimiento de esta normativa y así lo recoge una amplia jurisprudencia de sus resoluciones, lo que no evita que el Ayuntamiento de Algar "obvie por completo las obligaciones a las que está sujeto por ley", insiste Morlanés. A la espera desde noviembre En el caso concreto del local que solicitan como sede de la asociación, este vecino explica en palabras a Levante-EMV que "en noviembre del pasado año presentamos un primer escrito. En febrero fue el segundo para interesarnos por los trámites que se habían seguido para dar respuesta a la petición y a finales de mayo fue el tercero. Se podría entender que hubiera cierta lentitud por las características de un ayuntamiento pequeño, pero es que las respuestas nunca llegan". Además de recordar la obligación que tienen las asociaciones de presentar estas instancias a través de la sede electrónica, Morlanés precisa también que "el local que pedimos es uno que ya se cedió hace décadas a la anterior asociación. Es un piso piloto que se quedó tras la construcción de la urbanización y lo máximo que hemos conseguido es que, verbalmente, nos confirmen que no saben en el estado en el que se encuentra y que tenían que consultar a la diputación antes de cederlo". "Estamos contestando a todos" Pese al escepticismo de este vecino, el alcalde de Algar desde hace menos de un mes, Amable Mondragón, da por hecho que esta falta de respuestas es una cuestión del pasado. "Tanto yo como mis compañeros llevamos dos semanas contestando a todos. Nos hemos reunido con las asociaciones y también he recibido en mi despacho a algunos vecinos. No tengo ningún problema en hablar con quien me lo solicite", explica el popular.