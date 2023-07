Una persona mayor de 90 años que desee hacer efectivo su derecho al voto, qué complicado lo tiene. Y si padece el ‘síndrome de inmovilidad’ necesitará la ayuda de otras personas, para que la acompañen o para que la representen.

La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, establece en su artículo 72 la posibilidad del voto por correo. Así, los electores que prevean que en la fecha de la votación no se hallarán en la localidad donde les corresponde ejercer su derecho de voto, o que no puedan personarse (por cualquier causa), pueden emitir su voto por correo, previa solicitud a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral, presentada en Correos.

¿Y qué pasa si la persona que ejerce su derecho al voto por correo no puede acudir personalmente a Correos a entregar la documentación previa solicitada o el sobre con su voto? Muy sencillo, puede autorizar a una tercera persona para que actúe en su nombre; autorización que extiende un notario previa presentación de una certificación médica oficial acreditativa de la enfermedad o incapacidad (física, se entiende) que le impida la formulación personal de la solicitud en Correos. Una vez entregado el certificado al notario, éste redactará el poder (debe llevarse una fotocopia del DNI del poderdante y del apoderado elegido por aquel para solicitar el voto) y se trasladará al domicilio, residencia u hospital donde se encuentre el votante imposibilitado, para recoger su firma.

Según te informan en Correos, la autorización que extiende el Notario es gratuita para el ciudadano que la otorga y es la Notaría quien soporta el coste de este servicio (incluido el desplazamiento al domicilio del poderdante), pero cuando te personas en una notaría no te queda tan claro que vaya a ser así.

En Correos, será prueba bastante y no necesitará otra autorización del elector, la presentación del original de la escritura de representación o una copia compulsada por una Administración Pública o cotejada por una notaría. Y aquí viene otro problema: pese a que el artículo 27.1 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que «La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales podrán realizar copias auténticas mediante funcionario habilitado o mediante actuación administrativa automatizada, ni en el Ayuntamiento de Sagunto ni en el PROP (dependiente de la Generalitat Valenciana) tienen prevista tal circunstancia (como he podido constatar personalmente), ni tampoco en el servicio de Correos, teniendo que acudir la persona interesada a una notaría. ¡Vivan las cadenas! El coste a sufragar puede alcanzar los 30 euros.

Y yo me pregunto: ¿es preciso que un facultativo extienda un certificado médico de una persona mayor de 90 años para acreditar su incapacidad (o simplemente dificultad) para desplazarse? Según un estudio de la Facultad de Fisioterapia de Soria (https://uvadoc.uva.es) sobre el síndrome de inmovilidad en el paciente geriátrico (junio de 2019), se estima que por encima de 75 años entorno a un 50 % de la población presenta dificultades para salir del domicilio, quedando un 20 % de forma permanente en casa. No he encontrado datos referidos a los mayores de 90 años, pero seguro que la Consellería de Sanidad o los Servicios Sociales Municipales disponen de ellos y deben ser contundentes. ¿Estamos locos pidiendo una acreditación médica de una obviedad?

Tanta publicidad del voto por correo y cuántas trabas para su efectivo ejercicio por las personas mayores con problemas de movilidad. Sin olvidar los quebraderos de cabeza de quienes se desviven para que sus mayores ejerzan su derecho al voto. Llama mucho la atención que en la Notaría consultada no hayan gestionado en los últimos cuatro años ninguna autorización notarial para la solicitud del voto por correo. O los ciudadanos no están informados o no se fían de lo que les pueda costar en tiempo y dinero.

De la misma manera que el artículo 74 de la ley que regula el Régimen Electoral General establece que «El Gobierno adoptará las medidas que garanticen el ejercicio del derecho de sufragio por los ciudadanos que se encuentren cumpliendo el servicio militar», no estaría mal otro artículo que estableciera el compromiso del Gobierno para garantizar el ejercicio del derecho a voto (gratuito) de los mayores de 90 años en pleno uso de sus facultades mentales (que no físicas).

Y dado que nuestro alcalde Darío Moreno y su partido han manifestado en repetidas ocasiones su apuesta por una ciudad más amable con los mayores, no estaría mal que cada cuatro años se habilitara una Oficina Municipal de Ayuda al Voto por Correo para aquellas personas con síndrome de inmovilidad.