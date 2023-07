La visita de altos cargos socialistas a Almenara para comprobar su estado tras las polémicas obras de regeneración de la playa ha levantado ampollas en Sagunt. Concretamente ha sido el portavoz de Compromís, Pepe Gil, quien lamenta que "días atrás ha vuelto a estar gente del PSOE alabando las actuaciones -en el tramo sur de la provincia de Castelló- y anunciando su continuación, pero no he escuchado al alcalde -Darío Moreno- ni al concejal de Playas -Roberto Rovira- hacer ninguna recriminación cuando van a otros playas y aquí no. Parece que no quieren hacerle demasiado caso al alcalde de Sagunt".

Fue la cabeza de lista de los socialistas en Castelló, Susana Ros, quien destacó los "compromisos cumplidos" del ejecutivo presidido por Pedro Sánchez con la "materialización de los espigones" en Vinaròs, Almenara y próximamente en Nules", donde ya se han iniciado unas obras presupuestadas en 5 millones de euros. La candidata al Congreso añadió la "responsabilidad moral con la preservación del litoral" y censuró la estrategia del PP de "derrochar recursos públicos con parches en la protección de la costa" frente al PSOE que "hemos impulsado una acción global para proteger el litoral ante futuros temporales". Los últimos 5⃣ años se ha avanzado mucho en la protección de la costa. Del abandono absoluto, a trabajos finalizados o proyectados en una decena de municipios.



Nuestro compromiso es culminar la regeneración del litoral 🌊 de sur a norte el próximo mandato.#VotaPSOE ❤️ pic.twitter.com/twogzRKbJF — PSPV-PSOE Província de Castelló (@PSPVProCS) 11 de julio de 2023 Ésta no es la primera polémica de este tipo, ya que desde la capital del Camp de Morvedre también provocaron críticas tanto la visita de altos cargos socialistas a las obras en Almenara cuando estaban en ejecución como las alabanzas de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, de los efectos de esta actuación. Inacción del gobierno municipal Frente a estas palabras, Compromís per Sagunt pone el foco en "la inacción del gobierno municipal encabezado por Darío Moreno a la hora de exigir una mayor protección de nuestras playas, cuando se han abocado a una fase terminal". Pese a esta situación, Gil lamenta que "nadie quiera levantar la voz y reivindicar una actuación integral urgente que solucione la degradación que sufre nuestra costa”. El edil valencianista también ha querido advertir de lo que ve un bajo tono reivindicativo del bipartito y que, a su juicio, provoca que "ahora no atiendan las peticiones de una ciudad gobernada por los suyos, veremos qué pasa cuando la Generalitat la empiecen a gestionar el PP y Vox", más lo que pueda pasar en las elecciones del 23J.