El pacto de gobierno explorado en Estivella se diluye

La posibilidad de un pacto de gobierno progresista en Estivella que permita una mayoría estable se diluye. Al menos, así lo ve el exalcalde y cabeza de lista del PSPV-PSOE en las últimas elecciones, Rafa Mateu, quien se muestra pesimista ante lo que ve una "falta de avances".

El socialista, además, tampoco ve claro que la coalición integrada por Compromís e independientes "vaya a rectificar en el reparto de competencias que ya firmó el alcalde, Francesc Mateu, hace unos días, donde distribuyó también las tenencias de alcaldía sin consultarnos previamente", afirma.

Este último hecho cogió totalmente desprevenido al grupo municipal socialista ya que, desde antes de la investidura, tenía una oferta de Junts per Estivella para poder llegar "a un acuerdo programático" para los próximos 4 años. Esa propuesta de alianza en ningún caso sorprendió ya que, en los últimos dos mandatos, el consistorio ha estado gobernado por los cabezas de lista de las dos formaciones, aunque con una correlación de fuerzas inversa pues tanto en 2015 como en 2019 fueron los socialistas los más votados.

Ese ofrecimiento inicial, precisamente, fue el que propició que un edil socialista votara a favor de que Francesc Mateu lograse la vara de mando. Pero aquel gesto, de momento, no ha obtenido ninguna contrapartida clara, como explicaba a este diario el edil socialista. "La última reunión la mantuvimos este miércoles, pero en un encuentro donde no participó el alcalde y donde no hubo avances. De hecho, responsables de la coalición que vinieron dijeron desconocer que el alcalde ya había firmado hace días el reparto de concejalías y de tenencias de alcaldía, cuando les planteamos que veíamos una tomadura de pelo que hubiera hecho eso sin decirnos nada, después de que apoyárabamos con un voto su investidura. Luego dijeron que, en cualquier caso, siempre se podía rectificar pero lo cierto es que no vemos nada claro cuando ya ha transcurrido más de un mes desde las elecciones".

Reacción

El socialista consideraba además que la reanudación de las conversaciones está ligada al artículo publicado por Levante-EMV donde él mismo cuestionaba la falta de avances en ellas. «Desde Junts lo negaron, diciendo que era casualidad. Pero fue justo tras esa publicación cuando el viernes por la noche nos mandaron su propuesta programática y de distribución de las áreas municipales, aunque no fue hasta el domingo cuando nos enviaron lo que faltaba y que les reclamamos: La propuesta de representantes en los distintos organismos».

Tras analizar esa documentación, desde el PSOE aseguran que de 24 puntos programáticos, ambos partidos coinciden en 19; «si bien ellos no los concretaban como sí hacíamos nosotros en nuestro programa electoral, precisando de dónde y con qué plazos se iban a financiar», añadía el socialista.

Respecto a la organización de áreas municipales proyectada, desde el PSPV-PSOE se admitían discrepancias pero, especialmente, Mateu era crítico con otra cuestión: «Han concretado, sin consultar, hasta qué ediles socialistas estarán como representantes de distintos estamentos municipales. Son cuestiones que en 2015 y 2019 el pleno aprobó por unanimidad, porque yo consulté antes a cada partido. Ahora, no sé porqué no lo han hecho, al menos, en nuestro caso».

Más allá de esto, si no hay cambios de última hora, el socialista ve a su grupo en la oposición junto a PP y Vox mientras Junts per Estivella gobierna en minoría. «Podremos llegar a acuerdos puntuales en algunos temas, pero en los importantes que requieren mayoría absoluta, veremos», advertía.