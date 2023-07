El presidente de la Federación de Peñas de Sagunt, Ricardo Meliá, valora cómo se presentan las fiestas a escasas horas de su inicio oficial este sábado.

Estas fiestas serán especiales por coincidir con unas elecciones y contar con una nueva corporación. ¿Cómo valora estos hechos?

Contamos con una gran experiencia y por eso hemos seguido este año. Para una comisión nueva hubiera sido muy duro en poco más de un mes organizar todo sin saber que puertas tocar. En cuanto a las elecciones, es verdad que el tiempo que estamos nosotros jamás habían coincidido. Será como una anécdota más. Sobre todo el día de la votación coincidiendo con la cabalgata de disfraces. Será divertido ver a peñistas votando disfrazados o en mesas electorales. Y por supuesto no nos planteamos ninguna modificación.

Respecto al cambio de interlocutores políticos. ¿Ha habido algún problema?

No, la verdad es que la línea de trabajo es similar. Asun Moll tenía una línea de trabajo y ahora Patricia Sánchez tendrá otra; nosotros siempre hemos sabido adaptarnos a cada concejal de fiestas. Y sé que todos y todas luchan por las fiestas esté quien esté. Al fin y al cabo Sagunto, sin sus fiestas, sería una ciudad fantasma.

¿Cuáles son los actos estrella de este año?

Hemos apostado por los eventos musicales de primer nivel, como el Día de las Paellas con la orquesta la Misión, todo un espectáculo que junto con la semana taurina se darán todas las condiciones de éxito para este julio 2023.

¿Cómo valora su trayectoria al frente de las fiestas saguntinas en este nuevo mandato?

No sabría valorarme, creo que la comisión de fiestas hace un gran trabajo poco reconocido. Pero sí que es verdad que hay gente muy agradecida que nos apoyan y animan por la calle. Mayoritariamente la valoración de la calle es positiva.

¿Se han superado los problemas con las aseguradoras para estos festejos?

Sí, por supuesto. Cuando fue aprobado en las cortes valencianas respiramos todos un poco más.

¿Tiene alguna influencia en nuestras fiestas la limitación de los seguros?

Todo influye dependiendo de los accidentes de cada año. Hacen que el código postal tenga anotaciones para la contratación de seguros.

¿Qué diría a aquellos que critican las peñas diciendo que se resume en toros, orquestas y discomóviles?

Pues que no saben el esfuerzo que realizan las peñas para sacar la programación con los precios tan elevados. Quien haga ese resumen no sabe absolutamente nada de la organización y programación festiva ¡Nosotros debemos trabajar por el interés general de la ciudadanía y es lo que más demandan!. En la programación que realizamos cada año no falta nada. Y además los llenos de las actividades son absolutos; eso quiere decir que funciona. Y estamos abiertos a recibir propuestas. ¡Claro que sí!, pero la realidad es que las peñas son un reclamo para todos los que quieran disfrutar de Sagunto.