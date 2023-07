El mes de maig va ser històric per a la societat per la coronació de la Mare de Déu dels Desemparats a la ciutat de València. Nombroses persones de la comarca participaren del programa d’actes que s’hi va fer.

La notícia econòmica més destacada fou la visita realitzada a la siderúrgica saguntina per part de la Cambra de Comerç de València, segons relatava La Correspondencia de Valencia el 8 de maig. L’expedició va estar composta per la Junta i pels representants dels diferents periòdics. El tren va eixir a les 8 hores. En el viatge els va acompanyar el conseller de l’empresa, el Sr. Puchol. Una vegada arribats a la capital comarcal, es va fer un transbordament per arribar al poblat del Port. Els esperava un dels propietaris, Ramón de la Sota, i el fill de l’altre soci, Luis Aznar. Visitaren les instal·lacions i comprovaren les característiques del forn alt. Els corresponsals de premsa tingueren l’oportunitat de realitzar diferents preguntes. Entre elles, se’ls va dir si la compra de terrenys fou costosa. L’empresa contestà que tots «pusieron de su parte su patriotismo para las obras». Pel que fa a la conflictivitat es va dir que estaven «libres de disgustos». Es va explicar que hi havia 2.000 operaris coordinats per l’enginyer Luis Cendoya.

Ban a Sagunt

En eixos dies, a Sagunt, es va fer amb un ban perquè el veïnat agranara i arruixara les fronteres de les seues cases de matí i vesprada. També es prohibia que es traguera fem després de les huit hores. Altra notícia municipal destacada fou la dimisió del conserge de l’excorxador municipal José Rodrigo Tarazona per l’avançada edat i per falta de salut. Posteriorment, el 10 de juny, fou nomenat com a nou conserge Francisco Estada Moros.

En la premsa va destacar una visita a Barraix i al Garbí. La columna Película del dia de Marian, publicada en La Correspondencia de Valencia l’1 de juny, narrava la ruta de la corresponsal fins a la font de Barraix. Contava que estaven fent-se els focs de les paelles mentrimentres les dones preparaven el dinar. Deia que «los hombres de los siglos que pasaron ya bebieron de aquellas aguas que nosotros bebimos ayer y beberan también los de los siglos que vendrán». Després, va continuar cap al Garbí, a través d’una senda envoltada de figueres i cirerers, fins arribar al «balcón inmenso sobre el Mediterraneo».

Sagunto CF

El Sagunto CF va continuar jugant en diferents estadis. A finals de maig, va enfrontar-se contra el Zaidia SD. Guanyà per tres gols a zero, dos marcats per Pinazo i un per Ros. Va empatar per dos gols contra SD El Micalet. En el mes de juny, va jugar contra el Manises FC. Va perdre per tres gols a zero. El corresponsal de El Pueblo va dir que «cuando se juega ante un público que es caballeroso hay que complacerle porque para eso paga, para ver jugar no para ver mojigangas». Però, el més destacat fou el desempat jugat amb el Benimamet FC. Es va declarar campió del grup C, gràcies als dos gols de Moreno, quan quedaven 13 minuts.

En el mes de juny continuaren els partits de futbol. Però eixes i unes altres notícies formaran part del següent De cent en cent.