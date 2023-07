A sus 51 años, esta profesora de valenciano en secundaria y periodista de formación ha asumido la vara de mando de Quartell con intención de dedicar su tiempo al ayuntamiento, pero sin dejar el instituto. Esta independiente, que encabezó la lista de Socialistes-Compromís, cree que sus horas de permanencia en el IES Número 5 del Port de Sagunt "no impedirán que pueda ejercer su labor en la alcaldía con todo tipo de garantías" pues, según adelanta, estará siempre en el ayuntamiento en una franja horaria al final o principio de cada mañana, además de establecer una tarde de atención específica.

¿Cómo han sido su aterrizaje al frente del consistorio, se ha visto con algún frente inesperado?

Mi incorporación ha venido marcada por la compleja situación de la administración. De los cuatro trabajadores que tenía el consistorio un administrativo se ha jubilado, otro está de baja y la auxiliar ha pasado ha situación especial con lo cual; la gestión recaía exclusivamente en un auxiliar administrativo y el secretario interventor. Sinceramente, no se atendía a los vecinos con las garantías y la dedicación que merecen; mi prioridad es solventar esta circunstancia. El ayuntamiento es la puerta del ciudadano a la administración; la atención y el acompañamiento es esencial. No se puede dejar a los vecinos en desamparo.

¿Qué iniciativas se ha marcado a corto y medio plazo?

En primer lugar completar la plantilla de la administración mediante los mecanismos que habilita la legislación. Asimismo establecer las jornadas de dedicación de los concejales para atender inquietudes, propuestas, sugerencias y quejas de los ciudadanos y muy especialmente arrancar un proyecto de energías renovables y cuidado medioambiental que podemos desarrollar con Fondos europeos; además de luchar porque el programa Edificant de la Conselleria d'Educació permita renovar el edificio del Ceip Santa Anna. Quartell será un municipio educador y sus espacios requieren cuidados. Por otra parte, la finalización de obras del consultorio nos permitirá mejorar el servicio este mismo verano y arrancar el proyecto de prevención y vida saludable que pretendemos. El primer paso, forjar primer paso, forjar el centro de envejecimiento activo y la programación específica para mayores.

Usted es la primera mujer que llega a la alcaldía del municipio. ¿Alguna reflexión a ese respecto? porque imagino que en todo el pueblo se habrá acogido con naturalidad...

La naturalidad no es algo depreciable; ser la primera mujer que llega a la alcaldía es el fruto de la semilla de muchas. En el acto de constitución del ayuntamiento quise recordar a todas las concejalas que me han precedido en el ayuntamiento puesto que esta «naturalidad» es una labor de todas. La sociedad avanza y cuando lo hacemos debemos apreciarlo, valorarlo y seguir adelante. Son muchas las limitaciones que debemos afrontar como mujeres, de ahí que, en Quartell trabajaremos el Plan de Igualdad, como elemento clave de una sociedad democrática.

Usted va a compaginar la docencia a jóvenes adolescentes con la gestión municipal. ¿Cree que en esta última también hace falta mucha pedagogía o solo sentido común y pragmatismo?

La pedagogía es necesaria en cada uno de los ámbitos de la vida. La escucha activa, la interacción y sobretodo la voluntad de comprender al otro sin caer en discursos del ego es esencial; mucho más en las dinámicas de la política. No renunciaré a la pedagogía en favor del pragmatismo, no obstante no suponen una dicotomía. Soy consciente que la política reclama sentido común, pragmatismo y acción, no por ello renunciaré a la fuerza de los aprendizajes.

El carecer de experiencia previa en la política, ¿cree que está ayudando a su equipo a verlo todo desde una perspectiva menos viciada o lo ve como un hándicap?

En ocasiones carecer de experiencia confiere fortaleza y determinación; no partes de prejuicios o presuposiciones que te limiten; sin embargo la inexperiencia genera también inseguridad y nos lleva a cometer errores. Nuestro objetivo pasa por dedicarnos al máximo a los vecinos; queremos que Quartell crezca en servicios; cuente con espacios acogedores e incluso que se perfile ante el visitante como un lugar especial al que siempre quiera volver.

Su localidad ya está en fiestas, ¿hay alguna medida o iniciativa nueva que haya impulsado el nuevo gobierno local?

Las fiestas cuentan con una programación rica, diversa, plural y con actividades pensadas para todos los públicos. Los festeros 2023 han trabajado intensamente para elaborar esta oferta que combina diversión, tradición, participación vecinal y múltiples momentos sumamente esperados por los vecinos. Desde el gobierno hemos querido respetar y acompañar las propuestas de los jóvenes que son quienes organizan la programación. En esta ocasión, son un grupo muy dinámico que han trabajado para que tanto los más pequeños de Quartell como los jubilados o pensionistas hasta los vecinos en general encuentren su espacio y momento de pasarlo bien en las fiestas. Una vez más, la Plantà del Pi desbordará las calles de un Quartell acogedor y singular que crece en diálogo e intenta, ante todo mirar al futuro con determinación. Quartell en fiestas es, más que nunca, un pueblo que vibra y sabe pasarlo bien.