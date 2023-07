Después de dos legislaturas gobernando la izquierda en Albalat dels Tarongers, el PP vuelve a recuperar la alcaldía. ¿A qué cree que se debe?

Se debe a la necesidad de un cambio por parte de la ciudadanía, no solo a nivel municipal, pese a no haber sido la lista más votada. El margen de diferencia fue escaso, aunque no debemos olvidar que, en las autonómicas, el mayor porcentaje de votos fue al Partido Popular en este municipio.

Para poder obtener una mayoría estable ha sido necesario pactar con los independientes de AEVA. ¿Cómo prevé ese acuerdo para estos cuatro años?

Estoy convencida de que estos cuatro años irán bien, ya que nos une el buen hacer para el municipio.

¿Qué alcaldesa van a tener los vecinos de Albalat en esta legislatura?

Una alcaldesa ecuánime, que va a velar por los intereses de todos sus vecinos, mostrando la cercanía y empatía que me caracteriza.

¿Cómo ha encontrado el ayuntamiento y el pueblo tras ocho años de gobierno de la izquierda?

Nos hemos encontrado con la desagradable sorpresa de que cosas que deberían estar tramitadas o en vías de solución no se habían realizado las acciones pertinentes, como contrataciones de fiestas, aires del auditorio averiados desde hace varios años, municipio en desidia, piscina municipal sin mantenimiento, no se habían gestionado los reemplazos del personal que finalizaban sus contratos a tiempo para poder seguir prestando servicios tales como el barrido de las calles. Podríamos proseguir con un amplio etcétera. Algunas cosas simplemente por dejadez y otras por las fechas en las que coincidieron las elecciones municipales...También estamos elaborando el reglamento relacionado con el tema de la gestión ética de las colonias felinas para aprobarlo en pleno y ponerlo a la práctica lo antes posible. Ya que hasta la fecha no se había ofrecido ninguna solución al respecto, generando el malestar y disputas entre los vecinos

¿Cuáles son sus principales líneas de actuación?

Hay tantos frentes abiertos, que debemos priorizar, agilizando todas las gestiones para que nuestros vecinos no sigan sufriendo las incomodidades provocadas por todas estas situaciones.

¿Qué impronta le gustaría dejar en el municipio?

Me gustaría ser una buena alcaldesa de buen trato con la gente y objetivos cumplidos.