La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sagunt, Maribel Sáez, ha denunciado la falta de mantenimiento y reposición de la cartelería turística de la ciudad. "Es vergonzoso el estado en el que se encuentra la ciudad en general pero en este caso la cartelería en particular", declaraba. "Solo hay que pasear por la ciudad para ver que está en un estado lamentable".

Según la edila, "visitas cualquier zona y ya casi no se puede leer a que monumento te diriges. Pero aún es peor en algunas zonas a las que el turista no puede ni llegar por la carencia de señalética. Lo mismo pasa con nuestras playas. Si fuera por la señalética no tendríamos ni una bandera azul", insistía

Por otro lado, Sáez alerta de "un problema importante de seguridad ya que las indicaciones y recomendaciones en nuestras playas son ilegibles, antiguas y con un contenido desfasado", una situación , que según la portavoz empaña la marca turística. "Ofrecer un turismo de calidad y mejorar la marca turística de la ciudad pasa por disponer de una comunicación sin fallos, novedosa, innovadora, clara, sencilla y a la vez atractiva" indica Sáez. "La cartelería es esencial para ofrecer una buena imagen y recibir a los turistas y darle la experiencia positiva que vienen a buscar. En cambio nos encontramos con un mantenimiento inexistente y no hay un plan ambicioso para disponer de una cartelería atractiva, ofrecida en varios idiomas que guíe a los visitantes que quieran disfrutar de la ciudad", añadía.

Sáez también habla de accesibilidad, "durante el gobierno del PP, llenamos la ciudad de pictogramas para que fuera accesible para distintas discapacidades y hoy de eso no queda nada, la poca empatía con nuestros discapacitados en vergonzosa, tal y como nos dijeron las asociaciones de discapacidad en campaña".

Una misma línea de diseño

Según indica la portavoz del Partido Popular: "Es triste que no haya carteles innovadores a la entrada de zonas turísticas como son nuestras playas, zona industrial, Marjal dels Moros o la zona del Castillo, y que aún se tengan las estructuras de madera y aluminio que instalamos cuando gobernamos nosotros y que no han tenido un mantenimiento y modernización adecuado y necesario. Tampoco hay una misma línea de diseño, en los núcleos históricos, el tipo de cartel es diferente y su estado es preocupante, una imagen que sin duda no es la de una ciudad turística potente."

Uno de los grandes ejemplos de falta de cartelería e inexistente mantenimiento es para hacer llegar a los visitantes a la Marjal dels Moros, un paraje natural único que debemos compartir con los y las turistas que nos visiten.

Finaliza Sáez indicando: "Si nosotros mismos no valoramos y cuidamos con cariño las maravillas turísticas de nuestra ciudad, ¿quién lo hará? Nuestra ciudad necesita un plan de modernización, ambicioso y de calidad para convertirnos en un referente turístico en la Comunitat Valenciana y lo lamentable es que no es una cuestión de presupuesto sino de dejadez y ganas”.