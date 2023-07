El alcalde de Benavites, el popular Carlos Gil, se va a convertir en el primer presidente de una corporación del Camp de Morvedre que, a su vez, es diputado en el Congreso.

Los apoyos logrado por el PP en la provincia así lo van a permitir, ya que Gil era quinto en la lista y han sido seis los escogidos.

«Supone un orgullo ser diputado y poder representar al Camp de Morvedre en el Congreso», admitía a Levante-EMV este licenciado en Derecho, en Ciencias Políticas y en Administración y Dirección de Empresas de 53 años, que fue diputado provincial en el anterior mandato y lleva años al frente de Benavites.

«Siempre he compatibilizado la alcaldía con otros trabajos en la esfera privada que en tiempo absorbían mucho, así que eso no supone ningún problema y, más, teniendo en cuenta que tengo un equipo de concejales muy solvente como para que el ayuntamento esté atendido todos los días a de la semana y a todas horas del día. Por tanto, no supone ningún inconveniente esa compatibilidad", apunta.

Confirmación

Junto a ello reconocía que, como ya publicó este diario, ésta es "una de las primeras cosas" que preguntó "cuando se me ofreció la posibilidad de estar en la lista". Por ello, concluía:"Trabajaremos lo que sea necesario para representar al Camp de Morvedre como se merece y para mantener la representación los vecinos de Benavites, que es lo que se me encargó en mayo y es la primera obligación que asumo", aseguraba a perguntas de este diario.